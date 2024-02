Una guía para rebelarse y pasar a la acción (según Álex Rosal)

No cabe duda de que vivimos tiempos revueltos, guerras, pandemias inflación, cambio climático, paro juvenil, migraciones de gente que huye desesperadamente de la pobreza... Cuando la incertidumbre se cierne de una manera tan intensa sobre el futuro es necesario encontrar alguna luz que nos dé una pista sobre el camino a seguir. Todo menos quedarte quieto debe ser la máxima, y a ella se ha acogido el periodista y editor Álex Rosal (Barcelona, 1965), que publica «Despierta y combate a los bárbaros que arruinan tu vida» (LibrosLibres). Una llamada a la acción porque «nos están robando la esperanza –afirma–. Por primera vez en la Historia, los hijos vivirán peor que los padres, y trabajar con tesón y honradez ya no garantizan ganarse la vida dignamente. Además, cada vez tenemos menos tiempo para disfrutar de nuestras familias, y el consumo de tranquilizantes y el suicidio juvenil se disparan. Nos están llevando al precipicio como sociedad. Estamos más empobrecidos, con más problemas y menos esperanza vital. Hay que dar un paso atrás si no queremos despeñarnos», explica Rosal, para quien «hace décadas que estamos metidos en una guerra sin saberlo, una que no moviliza soldados, ni armamento pesado ni carros de combate, pero más sutil, que no pretende conquistar territorios, sino personas».

Según el escritor, «bárbaros son los impulsores de esta guerra que pretenden deconstruir la sociedad actual, y para ello quieren destruir los pilares que sustentan nuestro modo de vida». Poco a poco «van tejiendo una tela de araña gracias a las políticas de cancelación, el dominio del poder político sobre la Prensa, la creación de un alarmismo apocalíptico, el avivamiento de resentimientos, divisiones y luchas sociales, la distracción permanente de la población o la conformidad, entre otras formas», asegura el autor, que subraya que estos «bárbaros» cuentan con una ventaja insuperable: «Apenas tienen resistencia, sus adversarios se quejan mucho, pero delegan siempre su responsabilidad en otros y, por tanto, resultan inofensivos». Y se pregunta, ¿qué nos pasa? «Que seguimos sin enterarnos de que estamos inmersos desde hace décadas en una guerra cultural que estamos perdiendo a pasos agigantados. Su campo de batalla es el mundo de la cultura, y la opinión pública, y quien logra imponerse en estos terrenos acapara el poder. Tienen claro que la manera más rápida y eficaz de conquistar el poder político es dominar, primero, el cultural, siendo hegemónicos en los medios de comunicación; en la literatura; en las series de televisión; en el cine; en el teatro... en fin, tratan de moldear a la opinión pública social creando un marco mental adecuado para sacar réditos electorales», significa Rosal, que, en este sentido, cita a Albert Einstein: «El mundo es un lugar peligroso para vivir; no por las personas que son malvadas, sino por las personas buenas que no hacen nada al respecto».

De ahí que plantee su libro en términos beligerantes, como una especie llamada a la lucha civil, a despertar y no quedarse quieto, dando las claves para defender todo aquello que amamos en el espíritu de G. K. Chesterton: «El verdadero soldado no lucha porque odia lo que tiene delante, sino porque ama lo que tiene detrás». Para este «combate», Rosal esgrime en su libro 135 argumentos divididos en varios bloques «que pueden leerse de forma lineal o picoteando aquí y allá, según la predilección del contenido, ya que los capítulos son independientes entre sí». Cuenta además con la incorporación de códigos QR con los que poder acceder directamente con el móvil a vídeos o noticias en tiempo real. Para él, lo primero que hay que hacer para romper esa telaraña que nos envuelve es «ser conscientes de que estamos metidos en una guerra y no podemos delegar en otros. La gente cree que son los políticos, empresarios, académicos, periodistas, obispos... quienes deben enfrentarse, y está claro que también deben hacerlo, pero cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de aportar nuestro pequeño granito de arena, de dar un paso al frente allí donde nos encontremos», concluye Rosal.