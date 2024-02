Josep Maria Miró es el autor más bonito que se encontrará por Madrid este febrero

Pere Arquillué pone cara de extrañeza cuando dicen que es un «actor místico». Pero la conversación continúa y Xavier Albertí y Josep Maria Miró profundizan un poco en su idea; es entonces cuando Arquillué va destensando su gesto. «Necesitábamos un instrumento sofisticado, privilegiado, que estuviera al servicio de la verdad»... Parece que le suena mejor, aunque el asombro se convierte en rubor: «Ahora tengo que salir y hacerlo...». Arquillué pone el cuerpo, sin embargo, el protagonista de este cuento es su autor, Miró: un hombre que hace diez años se presentaba en Madrid con El principio de Arquímedes y que hoy estrena en esa misma sala (la José Luis Alonso de La Abadía) una de esas obras en las que en título ya te obliga a detenerte, El cuerpo más bonito que se habrá encontrado nunca en este lugar. Pero la función, gracias a Dios, es mucho más que un nombre muy largo: entre otros, Premio Nacional de Literatura Dramática en 2022.

Miró, por su parte, afirma que no sabe demasiado bien cómo lo escribió, pero que ha significado «un punto de inflexión en su carrera»: lo hizo «como si estuviera sonámbulo» tras el fallecimiento de Josep Maria Benet i Jornet (1940-2020). La muerte del dramaturgo fue el chispazo de «un monólogo que lleva diferentes monólogos en su interior y habla de un cuerpo agredido, de un cuerpo mutilado, de un cuerpo diferente y del cuerpo que desearíamos tener. Habla de algo muy importante en el teatro: el cuerpo no es materia, es una convención», presenta el autor.

Pere Arquillué interpretará el monólogo en castellano por primera vez Temporada Alta / Teatro Romea

Su autor describe El cuerpo más bonito... como «un acto de amor a la lengua y al teatro»; una trama en la que aparece muerto el cuerpo de un joven de 17 años, vestido únicamente con un bañador rojo y unas zapatillas deportivas, en medio de un campo de forraje. «Los habitantes del pueblo se preguntan qué ha pasado en un lugar en el que, aparentemente, nunca pasa nada para destruir al chaval "más bonito" que tenían». Ahí comienza el viaje de expiación que propone Miró y que dirige Xavier Albertí.

Se descubre este último, amante de la música y compositor, ante la «complejísima partitura» que tiene enfrente. Equipara el trabajo con El cuerpo... a hacer sonar varias filarmónicas al mismo tiempo. Asegura que tiene entre las manos una pieza «exigente» para el espectador. Él lo fue desde el primer momento con Arquillué: «Si quieres una silla búscate otro director», le dijo al intérprete el segundo día de ensayos cuando este le propuso poner en escena el objeto. Albertí quiere al protagonista desnudo (igual que le propuso a Rubén de Eguía en En mitad de tanto fuego, de Conejero, que ocupa estos días la Negra del Canal). El actor y nada ni nadie más. «Vuelves a la esencia del actor», argumenta Arquillué de este «regalo complejo» en el que «el truco» para pasar por los cinco personajes y once voces «está en no cambiar la tesitura de la voz, ni ponerse zapatos ni pelucas. Casi ni me muevo». Los recursos del intérprete para «interpelar de una manera muy especial al público para que se active –sigue el actor–. Nosotros le damos las herramientas y él es quien tiene que terminar de configurar estas almas». «Implica un mecanismo de escucha distinto del espectador que acude al teatro. Más que un telescopio, este texto le entrega un microscopio al público, el cual se implica de una forma más compleja en el análisis de aquello que puede parecer “minimalismo”, pero entendido como un nivel de profundización en el gesto que no es habitual en nuestros escenarios», completa el director.

Un póker interesante

Pero El cuerpo más bonito... es solo la primera parada de este Universo Miró impulsado por el Teatro de la Abadía que llevará el nombre del dramaturgo vivo en lengua catalana más publicado, traducido y representado en el mundo por varios espacios madrileños: Nerium Parkse presentará en el Instituto Cervantes como lectura dramatizada el 8 de febrero; Yo, travestise ha programado en el Corral de Comedias de Alcalá y en ella el autor juega con la vida de su amigo Roberto G. Alonso (protagonista) en una «alterficción», como la define Miró; y para cerrar, en La Abadía repetirá Miró con la dramaturgia de Reyes del mundo(del 23 al 25 de febrero), dirigida por José Martret y donde Sebastià Alzamora abordó en un libro las vidas del oligarca Joan March y el humanista Joan Mascaró. «Es magnífico que podamos presentar este póker y acercar a los espectadores madrileños un mundo tan complejo, tan interesante, tan convocante y tan influyente», cierra el anfitrión de la casa, Juan Mayorga, director de La Abadía.