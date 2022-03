Jorge Javier Vázquez: «El amor, el de la amistad, el familiar, es el motor de la vida»

Entre focos y tablas, a Jorge Javier Vázquez no le falta su rato de lectura. Lo toma como su momento de evasión, de soledad, de introspección. Y suele elegir aquellos volúmenes que hacen alusión, precisamente, a las emociones. El presentador de televisión se encuentra filosofando sobre la vida –nada menos– en el Teatro Reina Victoria de Madrid, con la obra Desmontando a Séneca. Un discurso que transmite al público la fortaleza del tiempo, y que vuelve a demostrar cómo al de Badalona le parece tan imprescindible sentir y no perderse de vista. Como su libro favorito escoge Nubosidad variable, la novela epistolar de Carmen Martín Gaite.

-¿Por qué esa obra?

-Me impactó muchísimo. Lo leí nada más que lo sacaron a la venta con la sensación de que no lo estaba comprendiendo del todo. Y algunos años más tarde lo volví a leer, y me atrapó. Yo tenía unos veinte años y sentía que todo lo que se contaba me era muy cercano. Me gustan mucho las descripciones que hace del amor, de las ilusiones de la adolescencia, de la desesperanza...

-Si la edad influye a la hora de leer un libro, ¿le impactaron otros aspectos al revisitarlo?

-Ahora me siento todavía más identificado con ese momento en el que te preguntas si ya está todo. Se refleja en la relación epistolar que mantienen sus protagonistas, con dos miradas distintas: una es una psiquiatra reconocida, y otra es ama de casa con un mundo interior profundísimo.

-¿Y en su vida ya está todo?

-Llega un momento en que ese pensamiento sí aparece. El libro también habla de no perder la curiosidad, aunque a veces es difícil cuando examinas tu vida. Es un proceso de aceptación.

-¿Qué aprendizaje destaca?

-Tener el poder de las emociones, de vivir rodeado de gente con la que te sientas cómodo, que te comprenda. El amor, el de la amistad, el familiar, como principal motor de vida.

-¿Cómo combina la lectura con su trabajo?

-Me despierto pronto, a las seis y media o siete, y como son las horas en que no hay llamadas aprovecho para echar un vistazo a la Prensa y leer. Y también antes de acostarme. Me gusta ese momento de soledad y de que lo último cada día sea el papel.

-¿A quién le recomienda leer este libro de Martín Gaite?

-A los que estén bajos de moral y necesiten esperanza. Muchas veces pensamos que nuestra infelicidad es única, pero es muy común al resto de los mortales. compartir ayuda muchísimo.