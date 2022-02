Jorge Javier Vázquez: “Yo creo que trabajo tanto para no ser un golfo”

Jorge Javier Vázquez, el presentador más mediático de Mediaset, lleva un año y medio viajando por toda España con su obra “Desmontando a Séneca”, actualmente en el Teatro Reina Victoria de Madrid, y afirma que en este tiempo ha aprendido a vivir, “no pienses en el mañana, que esto se puede acabar en cualquier momento”.

Jorge Javier Vázquez regresa a los escenarios FOTO: Sergio R Moreno GTRES

En una entrevista concedida a Rebeca Marín en “20minutos”, Vázquez asegura que cuando el pasado año le dio un ictus mientras bailaba en una discoteca, pensó que “yo creo que trabajo tanto para no ser un golfo”. Para el presentador la televisión es “como ir a merendar con los amigos, en el plató es donde realmente descanso de la vida”. Y, como le dijo Verónica Forqué “no se puede ser actriz y que no te guste Sálvame, porque esto es la vida”. “A la gente que no le gusta Sálvame se le nota porque no tiene sentido del humor y camina dos palmos por encima del suelo” afirma.

Con su montaje teatral ha recibido críticas, muchas por “intrusismo”, la última del actor de “La casa de papel”, Álvaro Morte. Pero Jorque Javier Vázquez afirma que a pesr de haber pasado momentos duros cuando el teatro no se llenaba, ha supuesto un reto. “Yo siempre me alegro del éxito de los demás”. A día de hoy, llena el teatro y es consciente de quién es su público: “el tejido cultural de todos los países lo sustentan las mujeres y los gays, ¿cuántos grupos de hombres heterosexuales quedan para ir al teatro? Ellos prefieren irse de cañas o al fútbol”.

Optimista con su futuro, lleno de éxitos personales, el actor asegura que a nivel personal los éxitos están “todavía por llevar”.