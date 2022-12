J. J. Benítez: “Los militares ya hacen viajes en el tiempo”

J. J. Benítez ya no escribe con su Olivetti, pero no porque haya dejado de serle fiel, sino porque no le quedó más remedio. Se acabaron las piezas de repuesto: “Me obligaron a entrar en la dinámica diabólica de los ordenadores, donde solo sé hacer cuatro cosas y dos de ellas las hago mal”. Asegura que se siente más cómodo en el mundo analógico, y será por ello que entrar en su página web es hacerlo en un mundo que recuerda a finales de los 90 o principios de los 2000 por su aspecto; sin embargo, es un laberinto que atrapa y te lleva por temas que van de sus clásicos (Jesús y ovnis) a homenajes al Loco de la Colina (Quintero) y su mujer, Blanca, y hasta dudas en torno a la muerte de la princesa Diana, además de un repaso en profundidad a su propia trayectoria.

Este periodista y escritor es un hombre particular visto con los frenéticos ojos de 2022. Mima a su coche como a uno más de su familia, “lo cuido, hablo con él, lo acaricio...”. Es ese el secreto para mantenerlos hasta los 500.000 kilómetros. Cifras de taxista que justifica porque es su “compañero de viaje”. Aunque, para viajes, el que ha desarrollado J. J. Benítez con Caballo de Troya: 10 millones de libros vendidos, casi cuatro décadas de recorrido que llegan a su fin con el último de la serie: 12: Belén (Planeta).

La sociedad está enferma desde todos los puntos de vista J. J. Benítez

−¿Una saga infinita?

−No, no, no. Ya termina.

−¿Por qué?

−No hay nada más que contar. Aquí se cuenta la vida pública de Jesús de Nazaret y lo que aquí hemos hecho ha sido sacar a la luz las páginas que no se publicaron en el “9″ porque el libro era inmanejable con tantas páginas. Más de 7.000 en toda la serie...

−Jesús de Nazaret sí es infinito como tema, ¿no?

−Sí, es un personaje fantástico.

−¿No tiene nada más que contar de él fuera de “Caballo de Troya”?

−Hay una parte que no corresponde a su vida pública, pero tengo dudas. Tengo la información, pero no sé si debo escribir de ello...

−Y eso es...

−...

En 2027 llegará un asteroide de 28 kilómetros de longitud, Gog J. J. Benítez

−¿Por qué es su tema favorito?

−Porque es un Dios creador, además de un ser humano excepcional. Su vida, su pensamiento y su filosofía son interesantes y esperanzadores. Es el hombre más importante de la Historia.

−Siendo así y con las encuestas en la mano, ¿por qué cada vez hay menos gente cerca de él?

−Porque la sociedad está enferma desde todos los puntos de vista. La gente está en sus propias batallas y no se dan cuenta de que Jesús es la gran esperanza a nivel individual y colectivo para que la sociedad funcione bien. Hay que considerar todas sus premisas, empezando por la esperanza y sabiendo que después de la muerte hay vida y que todos los seres humanos somos iguales: creados por un mismo dios e inmortales. Pero la gente no lo quiere ver y así nos va.

−¿Viajaremos en el tiempo, como sus personajes?

−Creo que sí.

−Aunque no lo veamos...

−La tecnología es impredecible. Nadie podía imaginar hace 200 años que íbamos a hablar por una cosa que parece una cajetilla de cigarrillos con un señor que está en Australia. La ciencia avanza y llegará un momento en el que se darán a conocer esos viajes.

−¿Acaso ya existen?

−Ahora mismo son un secreto militar... Ya lo hacen. Van años luz por delante. No sabemos absolutamente nada de lo que ensayan y lo poco que se filtra es espantoso. Estamos pagando a los militares para que destruyan y arruinen al planeta. Esa es la realidad.

Estamos pagando a los militares para que destruyan y arruinen al planeta J. J. Benítez

−¿Ahí está el foco del mal?

−Llevamos más de mil guerras en la historia conocida y esa es la mayor amnesia que puede sufrir una sociedad humana. La guerra es lo último, el estado más bajo de la naturaleza.

−¿Qué siente cuando el objetivo es llegar gastar en defensa el 2% del PIB?

−Me produce escalofríos por lo triste que es. Incrementar los Presupuestos de defensa para defender o atacar es una ridiculez; es absurdo cuando hay gente durmiendo en la calle. He visto a la ministra de Hacienda decir que más o menos se han controlado los precios... ¿No va al supermercado? La casta de los políticos es lo peor de la historia del ser humano: son ladrones, corruptos y mentirosos.

−¿La mentira no tiene castigo?

−Es una compañera de viaje más.

−En su web escribe que “vive más el que sueña”. ¿Con qué sueña J. J. Benítez?

−Con desaparecer.

−¿Por qué?

−Al morir mi mujer, Blanca, se me han acabado las ilusiones. Sigo al pie del cañón porque tengo información que debe ser conocida y hay que publicarla, pero se terminó mi recorrido. Ella fue la persona que me ayudó a cruzar la calle de la vida, 39 años ocupándose de todo.

La casta de los políticos es lo peor de la historia del ser humano: son ladrones, corruptos y mentirosos J. J. Benítez

−¿La volverá a ver?

−Sí, al 150%. Después de la muerte hay vida.

−¿Qué tipo de vida? ¿Reencarnación?

−No, eso es un invento hindú. Dios es lo suficientemente imaginativo como para no repetir nada.

−¿Qué le gustaría ser?

−¿Dónde? ¿Aquí o más allá?

−Más allá.

−Querría ser piloto de cazas o de Fórmula 1.

−Cuestión de velocidad.

−Me encanta. También tengo curiosidad por saber eso de estar en dos sitios a la vez.

−¿Eso cómo se hace?

−No tengo ni idea.

−Se declara “revolucionario” solo por pensar. ¿Pensar será la revolución del siglo XXI?

−La gran revolución pendiente no es pegar tiros, sino pensar. Que la gente piense por sí misma y sin condiciones.

El señor Putin tiene un contrato firmado de tarado mental J. J. Benítez

−¿Pensamos menos que antes?

−Por supuesto, porque a lo poderes fácticos no les interesa. Es peligroso que lo hagamos.

−Hay una fecha en su web que me ha llamado la atención: 29 de agosto de 2027. Tiene puesta una cuenta atrás, quedan algo más de 1.700 días...

−Ojalá esté equivocado, pero ese día llegará un asteroide de 28 kilómetros de longitud, Gog. Provocará una catástrofe terrible que no tendrá nada que ver con la pandemia. Millones de muertes en solo dos días. La explosión del impacto, tsunamis con olas de más de mil metros, la erupción del arco de Indonesia, el cielo lleno de ceniza...

−Bueno, todo eso si no nos hemos matado antes con bombas nucleares.

−Seremos tan estúpidos que lo haremos. Nos lanzaremos bombas atómicas porque el señor Putin tiene un contrato firmado de tarado mental.

Barbate es el lugar que da paz al autor, que no duda en hacer bandera de la localidad gaditana FOTO: David Jar La Razon