Carme Portaceli: «Con Brook hay un antes y un después en el teatro»

Carme Portaceli es una mujer de teatro, acaba de estrenar como directora escénica «Policías y ladrones», en el teatro de la Zarzuela, en su primera colaboración en este teatro con la primera zarzuela que se estrena en España en 41 años. Su trayectoria, con más de 70 espectáculos dirigidos, es notable, pero también lo es al cargo de instituciones tan importantes como el Teatro Español o como el actual de directora artística del Teatro Nacional de Catalunya. Portaceli recomienda la lectura de la obra «Hilos de tiempo», de Peter Brook, creador algunos de los montajes más deslumbrantes e influyentes del teatro contemporáneo. «He dudado mucho al elegir, tenía también la tetralogía de Elena Ferrante, la mejor novela que he leído nunca, que representa las miserias del patriarcado, pero me he decantado por Brook porque es un hombre de teatro admirado por todos y porque con él hay un antes y un después».

¿Qué destacaría de él?

Dos cosas muy importantes. Por un lado, habernos enseñado que el teatro era suficiente con que alguien mire y alguien cuente una historia siendo mirado y, sobre todo, su entusiasmo vital siempre.

¿Y del libro?

Reflexiones importantes para la vida en general, pero sobre todo, para la gente de teatro, de cómo el azar entra tantas veces a formar parte de tu vida sin que siquiera te des cuenta o las lecciones que da a través de anécdotas, como la que aprendió haciendo las milicias. Él era un negado para ejercicio físico y el sargento lo odiaba porque siempre llegaba el último. Una vez, ante el miedo a pasar un tronco, se agarró a la hoja seca de un árbol, pero esta se rompió y cayó al agua. De esta experiencia sacó una máxima para toda su vida: «Cuando las cosas ya no sirven, nunca hay que agarrarse a ellas, hay que saber soltarlas».

Peter Brook

¿Le ha marcado en su profesión como directora?

Mucho, aunque este es un libro muy filosófico, pero mi trabajo conecta siempre con la filosofía. La simplicidad de la que él habla me ha ido marcando siempre y cada vez más con la edad.

¿A quién le recomendaría este libro?

A todo tipo de lector, porque habla de superación y de reinventarse, él siempre supo emprender de nuevo la vida.