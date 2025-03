Un juez autoriza a Anagrama la publicación del libro sobre José Bretón

Arranca la nueva semana con novedades al respecto de la polémica que marcó el final de la pasada. Ruth Ortiz, madre de los niños asesinados por José Bretón, su ex marido y padre de las víctimas, pidió públicamente la no publicación de un libro escrito por Luisgé Martín . Unas páginas para las que el autor se puso en contacto con el asesino, y cuenta con sus declaraciones y versión de los hechos. Ante la denuncia de la madre, la Fiscalía de Menores de Barcelona pedía al juez, como medida cautelar, la suspensión de la publicación del libro "El odio". No obstante,