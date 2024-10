Margaret Atwood sobre la IA: "Si tuviera 30 años estaría preocupada"

Una temática recurrente en estos tiempos es la de la Inteligencia Artificial. Esta tecnología se desarrolla a pasos agigantados, y mientras tanto las diferentes disciplinas de la cultura la observan e intentan delimitar para llegar a un control racional. En el caso de la literatura, no son pocos los autores que han expresado su preocupación respecto a la IA, mientras que hay numerosos que no la ven como una amenaza. Defienden que puede llegar a ser una herramienta, pero que su ausencia de humanidad hace que no pueda equiparar una obra escrita por ella que por una persona. Margaret Atwood se ha unido a este último grupo. La autora de "El cuento de la criada", que actualmente se encuentra escribiendo en sus memorias, ha asegurado en una entrevista con "Reuters" que a su edad, 84 años, ya está mayor para preocuparse por los rápidos avances de la Inteligencia Artificial.

Con más de 60 libros escritos, entre novelas, cuentos y libros infantiles, Atwood explicaba en la entrevista que "no soy una escritora que viva en un estado de miseria y le resulte terriblemente difícil escribir. Me lo paso bien escribiendo". En este sentido, no entra entre sus preocupaciones el impacto de la IA con relación a su carrera: "La IA preocupa a mucha gente. Yo soy demasiado mayor para hacerlo. Pero, si tuviera 30 años, sí estaría preocupada", opinaba Atwood, "y si fuera diseñadora gráfica, también estaría preocupada". Respecto a poemas y escritos que dicha tecnología ha creado bajo su nombre, la autora canadiense explica que "hasta ahora, la IA es una poeta pésima. Realmente mala. Y tampoco es buena escritora de ficción".

Nacida en Ottawa, Atwood alcanzó el reconocimiento mundial con su novela "El cuento de la criada", así como con "Los testamentos". La primera obra ganó especial relevancia de la mano de la serie de ficción homónima, protagonizada por Elisabeth Moss, y que hizo de esta historia uno de los mayores éxitos televisivos de los últimos tiempos.

Atwood continúa al pie del cañón en sus creaciones literarias: está escribiendo ahora sus memorias, y su último libro publicado fue "Old babes in the wood" (2021), donde profundiza en temas familiares, matrimoniales, de duelo y pérdida, y que escribió dos años después de la muerte de Graeme Gibson, quien fue su marido.