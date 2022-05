Margaret Atwood responde a la censura de EE UU con una edición ignífuga de “El cuento de la criada”

La historia de “El cuento de la criada”, de Margaret Atwood, se basa en la supervivencia, en la resistencia, en la lucha contra la opresión, el machismo, el racismo, la injusticia y la violencia a todos sus niveles. Se trata de una obra que ha dado la vuelta al mundo -también con ayuda de su adaptación en serie televisiva de HBO-, y que se considera como una de las novelas más aclamadas de los últimos tiempos. Por ello, no es tan solo un libro, o un capítulo, sino que es símbolo de la lucha, icono de la búsqueda de la igualdad, y por ello se convierte en parte importante de cualquier debate. Y lo ha vuelto a hacer, esta vez, bajo orquesta de Atwood: la autora se muestra en un vídeo promocional agarrando un lanzallamas y apuntando a un ejemplar de su obra, que no se inmuta, que no arde.

Margaret Atwood FOTO: Evan Agostini Evan Agostini/Invision/AP

En plena tormenta de debate político por considerar la derecha que algunos libros son inadecuados para las bibliotecas escolares, Atwood ha respondido anunciando una edición de “El cuento de la criada” ignífuga, “inquemable”, que no sucumbe al fuego. “En los Estados Unidos yen todo el mundo, los libros están siendo cuestionados, prohibidos e incluso quemados. Así que hemos creado una edición especial de un libro que ha sido cuestionado y prohibido durante décadas”, ha informado la editorial Penguin Random House tras anunciar la edición especial del libro. “Impreso y encuadernado con materiales ignífugos, esta edición de ‘El cuento de la criada’ de Margaret Atwood se ha hecho para que no se pueda quemar, está diseñado para proteger esta historia vital y ser un poderoso símbolo contra la censura”, han añadido.

Además, esta edición ignífuga de la icónica obra saldrá a subasta, con un precio de salida que se ha situado en 40.000 dólares (unos 37.500 euros), y que permanecerá disponible hasta el 7 de junio en Sotheby’s de Nueva York. Una iniciativa que tiene como objetivo destinar todos los beneficios a apoyar a la organización Pen America, que desde su fundación en 1922 trabaja para defender y celebrar la libre expresión en EE UU y en todo el mundo a través del avance de la literatura y los derechos humanos.

Atwood publicó “El cuento de la criada” en 1985, y hasta hoy ha sido objeto de censura, crítica y prohibición. Nació como una novela distópica, con fuerte crítica social y, ante todo, denuncia al trato violento o injusto de la mujer. No obstante, ni su fuerte argumento ni su inimitable narrativa han servido para que los más conservadores comprendan y aprendan de la historia. Por ejemplo, en 2006, en una carta abierta a una escuela que trató de prohibir su obra, Atwood aseguró que “el comentario de que es ‘ofensiva para los cristianos’ me asombra. En ninguna parte del libro se identifica al régimen -el que se instaura en la vida de la protagonista- como cristiano. En cuanto a la explicitud sexual, ‘El cuento de la criada’ está mucho menos interesado en el sexo que gran parte de la Biblia”.