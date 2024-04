Luis García Rey: "OnlyFans es algo más peligroso que cobrar por enseñar un pie"

Cuando el pasado año entrevistábamos a un Luis García Rey todavía neófito en el imprevisible océano de la palabra escrita que había complementado su reconocible faceta de periodista deportivo –ahora en el "Desmarque" de Telecinco– con la publicación de su primera novela gestada en periodo pandémico, "Axel", en el mismo Café Comercial en el que nos encontramos ahora felicitándole por su reciente galardón como ganador del Premio Primavera de Novela 2024, nada hacía sospechar que la dimensión de éxito y extraordinaria acogida por parte del público fueran a propiciar tal onda expansiva.

Sin embargo su entusiasmo sí que nos dibujó muchas pistas sobre las ganas que este oriundo de Vigo tenía de seguir conociendo a los protagonistas de su historia. El resultado de esa sed se ha materializado en "Loor" (Espasa), una segunda parte cargada de detonadores narrativos efectivos propios de la novela negra, aligerados con humor cáustico y enclavados en la contemporaneidad temática de la decadencia de una estrella de rock y la gestión atropellada que hace de la fama una estrella de OnlyFans.

¿Cómo afrontaste el momento de ponerte a escribir esta segunda novela intentando no incluir los mismos patrones que en la primera?

Pues esta vez ha sido un proceso completamente distinto y en ese sentido muy difícil, porque la primera novela fue un juego, sin presiones de ningún tipo y también sin pretensiones. Pero aquí de repente noté que había una expectativa; primero de la editorial y luego de la gente que había leído «Axel». También se junta el hecho de que lo he tenido que compaginar con la tele, con la radio y con la Universidad. Tenía que buscar huecos para escribir veces por la mañana, otras por la tarde y otras por la noche y eso lo ha complicado todo mucho. Un amigo me dijo «tío, a lo mejor solo tenías una novela», antes de escribir la segunda. Estaba todo el rato como en una lucha contra mi amigo (risas) y en ese sentido hay diferencias, aquello eran dos ciudades, aquí solo hay una, esto es en dos tiempos, aquello era solo en uno y también traté de huir del mundo del periodismo deportivo que es donde yo me sentí más cómodo en «Axel» y aquí es un universo totalmente diferente con instagramers y con músicos.

Y también con una forma muy orgánica y desprejuiciada de narrar el sexo.

Es curioso porque hay mucha gente que me suele preguntar por el tratamiento que hago del sexo en mis novelas y fíjate que me sigue sorprendiendo. Cuando me siento delante de un ordenador intento ser lo más libre posible y el sexo forma parte de la vida de todos. Escribir sobre ello me parece algo muy natural. No tendría mucho sentido que mis protagonistas de repente fueran célibes y en una novela negra en la que hay violencia, el sexo me parece además algo muy enriquecedor.

Apuestas por unos patrones claros de estructura de novela negra pero sin entrar en el juego de lo truculento que tan de moda está ahora y que vemos en cada serie nueva de «true crime» que se estrena en plataformas.

Sí, es cierto. Te reconozco que sí que tuve la tentación en algún momento de irme por ahí, lo que pasa es que me voy colocando solo frente a la historia, no forma parte de un plan preestablecido. Cuando empiezo a escribir a veces leo cosas más cercanas al gore, más escabrosas, más cruentas hasta el punto de que a veces tienes que arrugar un poco los ojos o apartar la vista porque da verdadera grima. Y esto reconozco que funciona muy bien, me parece muy efectivo como lector. Pero yo necesito divertirme cuando estoy escribiendo. Ni «Axel» ni «Loor» pertenecen al «cozzy crime» ni mucho menos pero sí que creo que son novelas divertidas y ligeras a pesar de que el crimen pueda ser más o menos cruento. Me sale centrarme más en construir diálogos ágiles que en armar escenas escabrosas.

¿Elegir a una estrella del rock para bascular uno de los asesinatos de la trama tiene mucho de señalamiento y crítica al poder de los egos y la fama?

En el caso de las estrellas del rock creo que son figuras muy vulnerables sobre todo cuando el tiempo les vence. Pero cuando siguen estando de actualidad, tienden a sentir que están por encima del bien y del mal y sienten cierta impunidad, como un futbolista en su máximo esplendor o un actor que acaba de recibir un premio. El tiempo nos vence a todos al final y cuando llega la decadencia y ya no eres tan guapo, tan alto ni tan admirado, es cuando se abren grietas en la personalidad de esta gente y entran las inseguridades. La fama tiene un precio, eso lo sabemos todos. Ahí en la caída es cuando aparecen las polémicas, las cancelaciones, las dudas.

Y en el caso de la segunda víctima, una estrella de OnlyFans, más polémico aún si cabe. ¿Entiendes su defensa como ejercicio de liberación femenina?

Yo tiendo más a pensar que es una comercialización de tu cuerpo antes que un ejercicio empoderante y hacer lo primero me parece peligroso. OnlyFans yo creo que es una carretera en la que dependiendo de lo mucho o lo poco que avances, puedes chocarte. También creo que es difícil salir de la rueda una vez te has metido, porque puede parecerte que se trata de dinero fácil pero no se queda solo en eso. Está claro que es algo mucho más peligroso que cobrar por enseñar un pie.

¿Qué fue lo primero que sentiste cuando sonó el teléfono y te dijeron que habías ganado el Primavera?

Fue realmente una sorpresa mayúscula, no me lo esperaba para nada. Al final eran 1361 novelas compitiendo por el premio y cuando me llaman y me dicen que de entre todas al elegido la mía pensaba casi que era una broma. Lo único que me está aportando escribir es felicidad, algo muy puro. Según vas cumpliendo años la vida se va haciendo más complicada y esto solo me trae plenitud.