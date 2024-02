Luis García-Rey, Premio Primavera de Novela

Muchos comenzaron a conocerlo por la edición de fin de semana de «Deportes Cuatro», aunque ahora se ha convertido en un rostro popular en el «Desmarque» de Telecinco y desde hace ya tiempo su voz se escucha con regularidad en el programa «El partidazo» que emite la Cope por la noche. Pero, a partir de ahora, otros muchos se van a familiarizar con él gracias a la literatura.

Luis García-Rey, que nació en Vigo en 1981, que ha dedicado gran parte de su carrera al periodismo y que ya obtuvo un enorme éxito con su anterior libro, «Axel», ha ganado el Premio Primavera de Novela 2024, galardón dotado con 100.000 euros y convocado por la editorial España y Ámbito Cultural El Corte Inglés, con su nuevo libro «Loor». «Siento tal mezcla de emoción, sorpresa, orgullo y felicidad por ganar este premio que ya aviso que voy a estar inaguantable unos días, quizá semanas», bromeó el autor, para después admitir que «nunca imaginé que Axel y Loor pudieran darme tantas cosas buenas. Solo puedo decir gracias».

Esta edición, que ha recibido un total de 1361 originales, de las que 773 provienen de España, país que es seguido por Argentina y Colombia, con 189 y 90 manuscritos respectivamente, ha contado con un jurado presidido por Carme Riera y compuesto por Antonio Soler, Gervasio Posadas, Nativel Preciado y David Cebrián. Ellos destacaron la calidad de este narración, «un thriller contemporáneo ambientado en Madrid, espléndidamente urdido, con una atípica pareja de protagonistas envuelta en una trama en la que se ponen de relieve cuestiones polémicas muy actuales».

La historia arranca con un enigmático mensaje de whatsapp. Una frase que dice: «Axel, creo que he matado a alguien», y que supone el pistoletazo de salida para los personajes principales de esta historia, que comienza el viernes 9 de marzo de 2023. Ese día, el inspector Axel Nash tendrá que afrontar una ardua investigación que atañe a su compañera, Loor Galván, la persona que le ha escrito y que, después de una noche de fiesta, se ha despertado desnuda, sin recuerdo ni memoria de lo que ha sucedido, con una enorme resaca, envuelta en sangre y abrazada al cuerpo sin vida de una estrella de Onlyfans. Pero si esto no es suficiente responsabilidad, recibe una llamada que advierte sobre la presencia en la Casa de Campo de otro cadáver, y no es el cadáver de una persona cualquier, sino de una célebre estrella de rock.

A partir de estas dos historias paralelas, el escritor desarrollará una serie de tramas intrigantes que reflexionarán sobre la confianza, la lealtad, las dudas que genera la traición y la naturaleza oculta del crimen y el criminal. Luis García-Rey retoma así unos nombres que provienen de su obra anterior, «Axel», donde ya había presentado a estos dos investigadores que ahora se volverán, si cabe, más populares. En aquella ocasión, la historia se desarrollaba el miércoles, 13 de marzo de 2019, y abordaba el asesinato a cuchilladas de un locutor radiofónico en un hotel que, además, presentaba signos de haber sido torturado. Esta inicial entrega narraba los orígenes de Axel, un policía judicial que no aguanta la calma y los periodos de tranquilidad, que le gusta la adrenalina que impone su oficio, que reside en Galicia y que conserva en su agenda viejas amistades, aunque peligrosas, porque, como otros tantos en las Rías Baixas, mantienen lazos con el narcotráfico.