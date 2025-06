Madrid, Valencia y Barcelona: conciertos para celebrar el Día Europeo de la Música 2025

Conciertos gigantes de artistas foráneos como Bruce Springsteen o Pet Shop Boys y actuaciones más modestas pero igualmente emocionantes con figuras nacionales como Hinds alegrarán la celebración del Día Europeo de la Música, que, al caer este año en sábado, llenará de ritmos de todo tipo el fin de semana. Precisamente en coincidencia con esta fecha se mudó a junio el festival Kalorama, que celebra en Madrid su segunda edición, con una doble jornada que este viernes contará con Jorja Smith, Father John Misty y The Flaming Lips, entre otros, y el mismo sábado, con Pet Shop Boys o la reunión de Scissor Sisters, por destacar algunos.

Otro de los grandes eventos de esta celebración tendrá lugar también desde este mismo viernes en el Matadero Madrid, jornada en la que con entrada libre podrá disfrutarse de actuaciones como el DJ set de la banda británica Hot Chip. El sábado, por 5 euros el acceso, en cartel aparecen destacados nombres de la escena alternativa española, véase, Baiuca, La Paloma, Hinds y Error 97. A ello se sumará un recorrido en Cineteca por documentales de música, que ayudará a comprender mejor los procesos de creación de algunos de los grandes músicos y creadores de nuestro entorno.

El sábado, además del concierto del grupo Hexacordo con reproducciones de instrumentos originales que se usaban en la Música Antigua, el Museo Arqueológico Nacional ha organizado un recorrido temático para acercar "las peculiares visiones y manifestaciones musicales" en diversas culturas, desde Egipto a la Península Ibérica, desde la Prehistoria hasta la Edad Moderna. Además, la Fundación Tatiana ha preparado en el Auditorio de la Galería de las Colecciones Reales un concierto dirigido a familias con el Cuarteto de cuerda Iverna que replanteará las 'Cuatro estaciones' de Vivaldi.

Barcelona también celebrará el Día Europeo de la Música, por ejemplo con una jornada de puertas abiertas en el Museo de la Música, una oportunidad para descubrir una de las mejores colecciones de instrumentos de toda Europa. Por la tarde, en el espacio exterior de L'Auditori, el grupo Gamelan Barasvara ofrecerá un concierto gratuito.

En Andalucía, la Orquesta Ciudad de Granada conmemorará este viernes en el Palacio de Carlos V, en el complejo de la Alhambra, el encuentro de Falla y Ravel en el París de 1900, así como de la figura del pianista Ricardo Viñes que fue amigo de los dos músicos, con un repertorio que integrará obra de los tres músicos.

En Málaga, bajo la dirección de José María Moreno, la Orquesta Filarmónica de la ciudad, con la participación de la soprano Ángeles Blanco, interpretará obras de Richard Wagner los días 19 y 20 de junio, mientras que el Teatro de la Maestranza de Sevilla acogerá el mismo día 21 la última función de la ópera 'Carmen' cuando se cumplen 150 años de su estreno.

En Bilbao, al coincidir con la celebración del Bilbao Bizkaia HARRO, su Orgullo LGTBIQ+, habrá actuaciones de artistas como Jorge González en la noche del viernes. Quien busque opciones más clásicas, en la cercana Barakaldo podrá disfrutar el mismo sábado de la música de la Banda Municipal de Música de la ciudad, dirigida por Alberto García Espina.

Casualidad o no, lo cierto es que el mismo día 21 de junio ha sido la fecha escogida por Bruce Springsteen and The E Street Band para el primero de sus dos conciertos en San Sebastián (el segundo, el día 24), en el enorme aforo del estadio de Anoeta con la gira 'Land of Hope & Dreams'.

Y, al día siguiente, en la misma ciudad, una larga lista de figuras reputadas como Gorka Urbizu, Izaro o Merina Gris participarán en un festival gratuito el domingo en Tabakalera para rendir homenaje a los artistas vascos.

En Valencia, los epicentros musicales serán el Palau de la Música y la plaza de la Virgen. En el primero, a las 19 horas de este sábado los Pequeños Cantores de Valencia ofrecerán un concierto.

En la segunda, a lo largo de toda la jornada desfilarán el Quintet de Metalls Al Vent, se escuchará música tradicional con el grupo de tabal i dolçaina Russafa-Fa y se concluirá cerca de la medianoche con la Banda Municipal de Valencia con pasodobles o el Himno de la Comunidad Valenciana.