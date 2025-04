Martita de Graná o el Festival Sound Isidro: apuestas "off" para un fin de semana cultural en Madrid

Madrid cuenta con una red de teatros y salas de música muy amplia que va mucho más allá de las programaciones de los grandes escenarios. Los esos espacios más pequeños también prestan buenas oportunidades para disfrutar de planes culturales interesantes.

El humor de Martita de Graná, la rotundidad del rey Lear, el casticismo del Festival Sound Isidro o los enérgicos mecánicos y músicos de la banda "Talleres Molina", entre otros, llenarán de cultura y diversión la escena madrileña durante este fin de semana.

Por eso esta agenda 'off' de cultura madrileña propone los estrenos teatrales y musicales más destacados de este fin de semana.

Teatros

A partir del sábado llega al Teatro de las Esquinas, 'Los hermanos Machado', un espectáculo de la compañía Teatro del Temple sobre Antonio Machado que nos da a conocer su historia vital, literaria, amorosa y familiar.

Una imagen de Martita de Graná Archivo Archivo

Martita de Graná regresa a Madrid el viernes y el sábado con nuevo espectáculo en el Teatro Alcázar, "¡Martita sea!", un show donde la artista muestra de qué manera le ha cambiado la vida en los últimos años, tanto en lo profesional como en lo personal, reivindicando temas como la soltería, la edad o la importancia de la salud mental.

El domingo, en el Teatro Karpas, se representará 'Ha llegado un inspector', la obra dirigida por J. B. Priestley que fue estrenada en 1945. Una historia policíaca en la que se debe resolver un asesinato y en cuya trama destacan el humor y la musica.

El sábado, una versión libre de la tragedia 'Lear, una historia familiar', de William Shakespeare, realizada por Gabriel Molina. se podrá ver en en el escenario de este espacio.

En los Teatros Luchana, a partir de este viernes y durante todos los viernes del mes, tres hermanos protagonizarán 'La Herencia', una obra dirigida por Pepe Ocio.

En la Sala Cuarta Pared, tanto el viernes como el sábado, se ofrecerá la propuesta de Losinformalls, "Informal stages" (o Escenarios informales), espectáculos que nacieron en Barcelona durante la pandemia y que cuentan con invitados que actúan como improvisadores y agitadores con el objetivo de activar al público.

Y en cuanto al festival 'Malasaña a Escena', hasta el 08 de abril, continúa con su programación en escenarios como el del Teatro Victoria, el Teatro La Madrilera, el Rovodorovsky Teatro o la Escuela Superior de Canto de Madrid.

Salas de conciertos

"Guaraná" recalará en El Búho Real el viernes con la gira acústica que celebra el 25 aniversario de la canción "En la casa de Inés", y el sábado tomarán el testigo Adrián Usero y Álex Ferrán.

El dúo barcelonés "Eva Sola", dentro del festival Sound Isidro, es la apuesta para el viernes en la sala Sol, que el sábado tiene programados a "Tangerine Flavour" y el domingo a Bea Fernández, concursante de la última edición de "Operación Triunfo".

"Doble Esfera" presenta el viernes, en la sala "Moby Dick", su nuevo trabajo, "La nueva era del rock", junto a Pau Monteagudo. El sábado, la música de los 80 y 90 resonará en este mismo espacio con Octavo C, y el domingo actuará el cantante y compositor croata "Marko Purišić", también conocido como "Baby Lasagna".

"Talleres Molina", la banda de mecánicos mallorquines compuesta por Julio Molina, Gabi Marcos y Nando Ros, aterriza el viernes por primera vez en Madrid para presentar su primer álbum, 'Allegro ma Non Troppo', en la sala Siroco.

Sala Clamores ubicada en el centro de Madrid Virginia Leon aka Twentyeight Sala Clamores

En la Sala Clamores, el viernes, subirán al escenario el tinerfeño Deff Pete y el vallecano Tony Karate. El sábado habrá un paseo por el blues con "All over the blues"; otra actuación de Sound Isidro (Roy Borland) y pincharán Fönk y La Maldita.

El domingo, Mario Cobo, que ha colaborado con Loquillo, Los Mambo Jambo, Kim Lenz o Mike Sanchez, presentará "Mario Cobo y sus asombrosas guitarras".

Una última recomendación; "Los Petersellers" vuelven el viernes y lo hacen en la sala Gruta 77; "Los Palotes" abrirán la noche del sábado para dar paso a "La Cooperativa Remolachera". La fusión de rumba y ritmos latinos de "Alpargata" pondrá el broche el domingo.