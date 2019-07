"Midsommar", la nueva matanza de Texas en versión folk

Ari Aster (Nueva York, 1986) ha dirigido tan solo dos películas, pero ¡vaya dos! La primera de ellas fue «Hereditary» (2018), un filme de terror psicológico protagonizado por Toni Colette, que le colocó de inmediato en el foco del mundo del cine. En esta ocasión el director vuelve al género con «Midsommar», una cinta difícil de borrar de la memoria y que está apuntalando la fama del joven realizador.

El filme está protagonizada por Florence Pugh (conocida sobre todo por la fría «Lady Macbeth») que da vida a Dani, una joven mujer que ha sufrido una tragedia familiar y busca confort y apoyo en su novio Christian (Jack Reynor). Juntos deciden hacer un viaje con unos amigos a Härga, un pueblo perdido en Suecia para realizar un ritual pagano de purificación que tiene lugar cada 90 años. Un viaje que comienza con la intención de sanar el alma y acaba progresivamente convirtiéndose en una pesadilla a plena luz del día, en medio del verano.

Para el director, escribir su primer filme, «Hereditary», fue en cierta forma una depuración de sentimientos: «Me doy cuenta de que cuando escribo es a menudo consecuencia de una crisis personal y me resulta algo muy terapéutico», explica Aster. «Misommar», a su vez, se convirtió para él en una oportunidad para explorar el declive de una relación a través de la lente de un perverso cuento de hadas. El director se confiesa gran amante del melodrama. Con esta cinta, su intención era rodar una película sobre una ruptura de pareja, en la que se reflejara el verdadero sentimiento de lo que conlleva la finalización de una relación romántica. «Cuando rompes con alguien tienes la sensación de que se acaba el mundo. Quería mostrar lo apocalíptico de una ruptura. He escrito unos once guiones, pero los de ''Hereditary'' y ''Midsommar'' los redacté muy seguidos uno del otro. Ambos filmes tocan un poco el tema del tribalismo y es complicado no pensar, si estás escribiendo sobre una familia, que son una especie de tribu animal en cierta forma, al menos así se comportan», señala.

Aster dedicó gran parte de su tiempo a investigar sobre la cultura sueca, sobre las costumbres tribales y las comunidades escandinavas rurales y religiosas de hace 500 años hasta nuestros días. Cuando su investigación entró en zonas más escabrosas, se encontraron inmersos en costumbres más perversas como los métodos de tortura vikingos. En ese ambiente es donde Aster decidió situar a un grupo de estadounidenses jóvenes y modernos donde una inquietante secta celebra una serie de rituales que tienen lugar una vez cada siglo en un festival de verano.

Para Florence, la protagonista que da vida a Dani, el rodaje fue un poco «locura». Lo mejor del día era, sin duda, la copa y charla posterior con los compañeros de rodaje. «Éramos como una familia. A pesar de lo retorcida que es la película lo pasamos muy bien. El hecho de que ciertas personas del equipo se preocuparan por cómo fue rodar alguna de las escenas más duras era para mí una señal de amor que agradecí mucho», explica.

Una pareja en crisis

Su personaje, Dani, sufre una pérdida devastadora quedándose huérfana. Lo único parecido a una familia que le queda es su novio, pero Christian está anteponiendo sus logros académicos a su relación. A pesar de esto no le parece de recibo cortar con ella en estos momentos tan difíciles. Para Jack Taylor, que da vida a Christian, el rodaje hubiera sido muy duro si no fuera por la buena relación que tuvo tanto con Florence como con los otros tres actores, Will Poulter (Mark), un tontorrón cáustico sin muchos escrúpulos, William Jackson Harper (Josh) un estudiante de doctorado cuyos intereses se inclinan hacia la antropología y el folclore y Vilhem Blomgren (Pelle), que interpreta a un estudiante de intercambio sueco que ha invitado a sus amigos (sin incluir a Dani), al viaje veraniego a su remota Escandinavia. Christian le oculta a Dani en un principio este viaje que tienen planeado, pero al final se siente presionado a invitarla a pesar de la negativa de los amigos ya que estos quieren pasarlo bien y desmelenarse. Christian claudica invitando a la novia y a partir de ahí la película se convierte en un interrogante sobre cómo se desarrollará esta dinámica tan forzada.

Jack Taylor leyó el guión antes de que «Hereditary» se hubiera estrenado. «Recuerdo a mi agente llamarme totalmenteo contento con el proyecto. Se me pasó por la cabeza que si era capaz de interpretar lo que estaba plasmado en papel, iba a ser algo único. Porque había algunas cosas que me parecieron una locura que se pudieran reflejar, pero lo hicimos», asegura Taylor. Para Will Poulter imbuirse en un guión muy visceral le hizo crearse unas imágenes en la cabeza muy poderosas. «Lo que más me llamó la atención es es que va más allá de los límites de una película de terror, o de una relación amorosa. Desde la perspectiva de actor me pareció bastante auténtica. Se ve que Ari conoce muy bien a los personajes y lo que escribe sobre ellos. Todo lo que dicen y lo que hacen es por alguna razón. Está escrito de una manera brillante y ser capaz de poder interpretar a uno de ellos ha sido una experiencia única. Sólo tengo buenas palabras para Ari, es un director estupendo, creo que soy muy afortunado por haber tenido la oportunidad de trabajar con él», señala.

Para Aster, «Midsommar» siempre ha sido una película de terror sobre la codependencia. Pero a pesar de ser de género y a diferencia de «Hereditary» –ambientada principalmente en una vivienda familiar sumida en las sombras–, su nueva cinta da un giro de 180 grados y la luminosidad, casi irritante, se convierte en algo prácticamente agresivo. Lo que parece un soleado paraíso pasa a ser rápidamente un entorno siniestro. Una pesadilla a plena luz del día que en Estados Unidos, donde se estrenó el 3 de julio, lleva más de once millones de dólares recaudados, menos que el arranque de «Hereditary» pero una cifra considerable teniendo en cuenta que se estrenó junto a «Spider-Man: lejos de casa» y que su calificación es «R», es decir, para mayores de 17 años.