Muere tiroteado en pleno concierto el cantante de Apes Of God César Canales

César Canales, cantante de la banda salvadoreña Apes Of God, fue abatido a tiros durante un concierto en el “Green Metal Concert”, un evento musical en el que participaba el grupo.

La policía del Salvador detuvo al presunto sospechoso, un hombre de 36 años llamado Wilber Isidro Orellana, según el medio local Orbita TV. El grupo de Death Metal elaboró un comunicado en el que aseguraban que se ven obligados a dejar los escenarios tras los hechos. “Debido a este lamentable hecho anunciamos que Apes Of God dejará los escenarios de manera definitiva, por un largo tiempo no sabrán absolutamente nada de nosotros ya que no nos interesa seguir perteneciendo a una “escena” cómo esta·, aseguró el grupo.