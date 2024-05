Vicky Martín Berrocal, sobre su entrevista a Victoria Federica: “La conseguí gracias a mi hija Alba, estudiaron juntas”

Este martes Vicky Martín Berrocal ha publicado la primera entrevista que concede Victoria Federica. En su podcast “A solas con…” se han tratado muchos temas y los medios no han tardado en hacerse eco de ellos. Sin embargo, la manera de proceder de la diseñadora para llevar a cabo esta entrevista habría sido muy estudiada.

El programa de Ana Rosa arrancaba esta tarde centrando toda su atención en la entrevista de sus colaboradoras más asiduas. Vicky Martín ha explicado cómo ha sido el proceso, del honor a la responsabilidad que sentía al hacer la primera entrevista a la sobrina del Rey Felipe VI. “Nunca se había sentado a conversar así una hora. Cuando ella me dice que quiere hacerlo conmigo por primera vez lo siento como un regalo, pero también como una responsabilidad”, arrancaba relatando en el programa.

Vicky Martín Berrocal ha entrevistado a Victoria Federica Mediaset

Lo cierto es que, pese a lo que suelen llegar a decir los medios sobre Victoria Federica, la hija de Doña Elena es una persona muy reservada y tímida: “Ella me dice que quiere hacerlo conmigo por primera vez y que si no es conmigo no se atreve”, afirma antes de revelar cómo se llegaron a conocer la diseñadora y Victoria Federica: “Fue por mi hija Alba, estudiaron en la misma universidad. Yo la he visto en cumpleaños de mi hija, me la he cruzado en algún evento, en alguna feria…”. A pesar de que no tenía ningún tema vetado, Vicky Martín Berrocal se dejó fuera de la entrevista algunas de las preguntas más recurrentes que suele hacer a sus invitados, como la del sexo. “Una cosa que yo no le pregunté... Yo hablo de sexo, lo suelo hacer porque de todo se puede hacer en esta vida de forma natural. Pero con ella no me salió porque la charla fue por otro lado y estaba muy nerviosa. Yo también lo estaba, porque era una responsabilidad”.

Ante esta revelación Ana Rosa ha querido defender esta decisión con una lógica muy simple: “Es amiga de su hija, y a su hija no le habría preguntado sobre sexo”. Sin embargo, la presentadora se ha cuestionado el porqué de abrirse redes si la propia Victoria ha reiterado que es una persona muy reservada. La diseñadora no ha dudado en desvelar el motivo: “Me dijo que los medios estaban enseñando una Victoria que ella no reconocía”. Es por esto que la hija de la Infanta Elena se ha propuesto ser ella la que cuente su verdad y mostrarla de una manera diferente.