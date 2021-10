Vuelve Stromae, el fenómeno musical belga que revoluciona las redes

Cultura

En diciembre de 2016, Paul Van Haver, de 36 años y más conocido como Stromae, anunciaba que se retiraba de manera indefinida de la escena musical. El cantante pretendía “tomarse un respiro para reencontrarse con su familia y, sobre todo, con la persona con la que comparte su vida”, dijo entonces una fuente cercana. “De cantar, no tengo ganas en absoluto. Pero música no voy a dejar de hacer”, declaraba el propio artista a “Les Inrockuptibles”, “tengo ganas de escribir, de componer, pero un poco más en la sombra”. Y así lo ha hecho. Ha permanecido completamente invisible, pero no por ello ha dejado de trabajar, pues ahora ha vuelto y con grandes noticias.

Desde su retirada, sus canciones han seguido resonando en forma de himnos, destacando las icónicas “Alors on danse”, “Papaoutai”, “Tous le mêmes” o “Formidable”. Tanto su ritmo como su estilo, carisma y originalidad, le confirieron de una fama internacional, la cual se apagó hace varios años por problemas de salud. Ahora, y tras haber reaparecido en los escenarios en contadas ocasiones, como fue en 2018 en Bruselas, para cantar “La pluie”, o en 2019, junto a Coldplay, ahora ha sorprendido a sus seguidores anunciando una nueva canción: “Santé”.

A través de una fotografía difundida en instagram y otras redes sociales, donde el propio Stromae indica unos pasos de baile, a través de flechas y posturas, asegura que está “encantado de estar de vuelta con mi nuevo título, que ya está disponible en todas las plataformas. Nos vemos en YouTube a las 18:00 horas”, dice, refiriéndose a esta misma tarde.

Así, varios son los medios de comunicación que aseguran que el artista ya se encuentra preparando un disco, que se lanzaría durante 2022. Asimismo, el artista anunció su regreso a los escenarios del festival rock de Seine, tras una época aislado y retirado de la atenta mirada del público. Eso sí, si ya la canción ha causado revuelo en redes sociales, su videoclip apunta a ser aún más sorprendente. Pues si algo caracteriza a Stromae es no solo su característica voz y su carismática música, sino también los originales videoclips que suelen acompañar a sus singles.

“Si Stromae saca una canción, definitivamente no es un día malo”, asegura un usuario en Twitter, mientras que otro asegura que “no puedo ser más feliz”. Una señal, por tanto, del evidente éxito que el artista ha cosechado durante su carrera y no solo en Bélgica o Francia, sino a nivel internacional.