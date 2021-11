The Weeknd destrona a Chubby Checker y se alza con la mejor canción de todos los tiempos

Cultura

La revista Billboard es mundialmente conocida, no solo por su especialidad a la hora de ofrecer información musical, sino por sus listas de éxitos. Reconocidos a nivel internacional, estos ránkings buscan enumerar las mejores canciones o los álbumes más populares de todos los tiempos. De esta manera, la lista más conocida ees la de los Billboard Hot 100, que clasifica las 100 primeras canciones, independientemente del género musical, más famosas, dependiendo de las ventas físicas, digitales, en “streaming” o las reproducciones en radio. Hasta ahora, en este ránking de éxitos la corona la sostenía Chubby Checker, quien desde 2008 figuraba en el primer puesto gracias a su icónica canción “The Twist”, que lanzó en 1958. Ahora, el considerado “Rey del Twist” ha sido destronado por The Weeknd, cuya “Blinding lights” se acaba de colocar como la canción número uno en los Billboard Hot 100.

A día de hoy, con 80 años, Checker continúa celebrando en su página web oficial el haber sido número uno en la lista de Billboard. Un logro que, se lee en la web, nadie superará “hasta 2065″. Pero se ha equivocado, pues The Weeknd ha arrasado durante 2020 y lo que llevamos de 2021. En noviembre de 2019 “Blinding lights” vio la luz y, desde entonces, no ha dejado de cosechar éxitos, rompiendo ahora un récord que llega tras unas 90 semanas consecutivas encabezando las listas. Incluida en el álbum “After hours” y compuesta por el canadiense junto a Max Martin y Oscar Holter, cuenta hasta hoy con más de 611 millones de visualizaciones.

Chubby Checker FOTO: Steve Marcus REUTERS

“Para cuando se produjo ‘Blinding lights’, llevaba 10 años de carrera y me establecí como una figura musical en la industria”, explica Abel Tesfaye, nombre real de The Weeknd. “Así que me alegro de que la canción se creara en ese momento, en lugar de que fuera mi primer single. Eso sería aterrador para mí”, asegura a la Billboard. Fue, por tanto, una reconversión estilística para el artista, quien “siempre he estado jugando con los sonidos de los 80 de manera más sutil, pero siempre me he querido sumergir por completo. Creo que tras 10 años me lo he ganado”.

Con esto, también destaca de “Blinding lights” la versión que The Weeknd hizo recientemente con Rosalía, dúo que ha vuelto a trabajar para lanzar “La fama”, tema que también ha obtenido bastante reconocimiento. Una bachata que trata sobre los riesgos de la popularidad y que compuso la catalana: “Quería escribir, a mi manera, una bachata con una pequeña historia alrededor de la ambición. Tomando como referente las letras de Rubén Blades o Patti Smith y los temas de Aventura, terminé escribiendo una historia de romance con la fama”.