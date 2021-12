Vetusta Morla: «Estar alerta a nuevos retos es inherente a nosotros»

Vetusta Morla se reinventa por inercia. Su éxito no reside en tan solo un fenómeno, sino en que en cada proyecto son capaces de lanzar algo innovador, de calidad. Tras unos meses reflexionando, poniendo el foco hacia adentro, su reconversión ha atendido a lo que tenemos al lado. A ese patio interior donde disfrutamos de lo cercano, que no por ser rincones más minúsculos son menos importantes. Pucho (voz), Guille Galván (guitarra) y Jorge González (batería), la mitad del grupo, atienden a LA RAZÓN para hablar sobre «Cable a Tierra», un nuevo álbum donde remueven sus raíces y plantean un propio renacimiento musical a través del rock o la electrónica, y con la inevitable influencia de lo popular y el folclore.

¿Cómo plantean este álbum?

Guille Galván: Somos más intuitivos que racionales, y nos dimos cuenta de que había un denominador común en la mayoría de canciones, algo rítmico, melódico, que tenía reminiscencias a música popular. Se alejaba del rock anglosajón, y reflexionamos sobre el folclore, qué podemos aportar nosotros en ese mundo sin que sea algo postizo, sino que forme parte de Vetusta Morla. Y empezamos a explorar, nos fuimos enfrentando a las canciones desde la base, como si las estuviéramos tocando en el patio de nuestra casa. Pero no es un ejercicio de género.

¿Qué folclores les han influenciado más?

Pucho: No nos hemos propuesto hacer una jota o una muñeira. Usamos patrones que muchas veces no sabemos ni de dónde vienen. El folclore tiene muchos hilos, algunos más invisibles que otros, pero bastante interconectados.

Jorge González: En el panorama actual, gente joven sin prejuicios está empezando a mostrar y a ponernos en la cara una realidad musical que estaba un poco tapada, por prejuicios nuestros propios. Esta circunstancia social, más la nuestra propia, pues son canciones que han salido del confinamiento, hace que aflore toda esta tradición.

El folclore tiene muchos hilos, algunos más invisibles que otros, pero bastante interconectados. Pucho

¿Han aprendido a poner los pies en la Tierra?

G. G.: No es un disco que hable de la pandemia ni mucho menos, pero sí sería absurdo obviar todo lo que nos sucedió, musicalmente y humanitariamente. Ese contacto que tienes con las comunidades cercanas, tu barrio, tu familia, las tiendas a las que hemos dejado de prestar de atención, durante estos meses ha cambiado. Hemos descubierto que en lo cercano tenemos una amplitud y una riqueza que no siempre se encuentra por hacer diez mil kilómetros. Entonces ese patio interno era el lugar imaginario donde nosotros nos hemos sentido bien haciendo el disco, que es muy artesanal, que nace de amasar lo más básico, y luego aprovechar lo que nos permite la técnica y la tecnología. Son letras más directas que en otros discos, y no por reivindicar nada, sino por construir el futuro desde lo que tenemos bajo los pies.

¿Y qué mensajes lanzan?

G.G.: Hay puntos de vista, emociones, dependiendo de quién lo reciba podrá recibirlo como un mensaje, una invitación al baile o a pensar. A nivel temático tiene muchas patas. La que vertebra todo el disco es el cuidado y el cariño hacia los que nos rodean. Otras plantean esa visagra entre lo nuevo y lo viejo. Es un canto a la música y a la capacidad que tiene para ser un vehículo intergeneracional. Lo bonito de la música popular es que el grupo desaparecerá, pero quedarán las canciones.

¿Es difícil conseguir que una canción se mantenga?

J.G.: Inventarse algo nuevo es muy complicado. Las canciones, si conmueven y emocionan, se van quedando. Lo que te hace conectar con las cosas es la emoción. Ojalá alguna canción de estas se quede dando vueltas mucho tiempo.

En lo cercano tenemos una riqueza que no siempre se encuentra por hacer diez mil kilómetros Guille Galván

Ofrecen un concierto en Tik Tok, ¿la tecnología puede afectar al directo?

P: Espero que no. Con otros medios sí ha sido una estaca bastante fuerte, como puede ser el cine, pero los directos no se pueden sustituir. Aunque cualquier cosa puede pasar, yo ya no pongo la mano en el fuego por nada.

G.G.: Mientras nos permitan seguir cuidando nuestro trabajo a nivel técnico para poder ofrecer música de calidad, no creo que hagan competencia a los directos.

P: Estaríamos tirando piedras contra nuestro tejado.

Han hecho música para videojuegos, películas, series... ¿vuestra clave es reinventarse?

P: En nuestro fuero interno siempre hay una intención de explorar nuevos caminos, igual que exploras nuevas maneras de ofrecer tu música. Una cuestión inherente a nosotros es estar siempre alerta de nuevos retos. Pero atendemos a las oportunidades y a saber aprovecharlas.