5 canciones históricas de Meat Loaf

Meat Loaf, cantante y actor estadounidense y líder de la banda que lleva su propio nombre artístico, falleció anoche a los 74 años. Tal y como explican en el comunicado de su fallecimiento, “su increíble carrera abarcó 6 décadas, que lo vieron vender más de 100 millones de álbumes en todo el mundo, así como protagonizar ma´s de 65 películas, incluyendo ‘El club de la lucha’ o ‘Focus’. ‘Bat out of hell’ sigue siendo uno de los 10 álbumes más vendidos de todos los tiempos”. Por tanto, Loaf, más allá de arrasar en el mundo cinematográfico, destacó por su intachable carrera musical, en la que albergó éxito tras éxito, desde “Paradise by the dashboard light” hasta “Id do anything for love”.

1. “Paradise by the dashboard light”

Escrita por Jim Steinman, esta canción fue lanzada en 1977 dentro del icónico álbum “Bat out of hell”. Convertida en un clásico del rock, destacó por ser un single de larga duración, pues la versión original dura 8 minutos y 27 segundos. Alcanzó el número 39 en el Billboard Hot 100 poco después de su lanzamiento.

2. “Two out of three ain’t bad”

También incluida en el disco “Bat out of hell” y escrita por Steinman, esta canción se ganó el certificado de platino y alcanzó el puesto 11 de Billboard Hot 100. Es una de las canciones más icónicas tanto de la banda como de Meat Loaf, así como una de las más distintivas de su carrera según la crítica.

3. I’d do anything for love (but I won’t do that)”

En 1993, de nuevo junto a Steinman, Loaf lanzó “Bat out of hell II: back into hell”, disco en el que se incluye este éxito. Una “balada de poder” que resultó en un éxito comercial, alcanzando el número uno en 28 países, así como fue certificado platino en Estados Unidos y se convirtió en la primera canción numero uno de Meat Loaf en la Billboard Hot 100.

4. “Bat out of hell”

Es la canción que da nombre a los mayores éxitos de Meat Loaf, así como resume su repercusión musical. Con una duración de 9 minutos y 48 segundos, su letra habla de un joven que está conduciendo tan rápida y eufóricamente que es incapaz de ver una obstrucción en su camino, hasta que es “demasiado tarde”.

5. “You took the words right out of my mouth”

Loaf lanzó este single en 1977, también dentro del disco que le hizo inmortal: “Bat out of hell”. Así definió este tema la revista “Cash box”: “Un clásico rockero desde su sonido de batería al estilo Spector hasta la parte a capella con palmadas de mano. Es una síntesis perfecta del rock”.