Bunbury se retira de los escenarios por problemas de salud: “Lo que era placer ahora es sufrimiento”

Malas noticias para los amantes de la música. Enrique Bunbury, el que fue líder de Héroes del Silencio, ha anunciado hoy a través de un comunicado difundido en sus redes sociales que se retira de los escenarios. El motivo: unos problemas de garganta que lleva sufriendo desde hace años. “Llevo arrastrando un malestar que me ha costado mucho localizar y comprender. Posiblemente, desde la gira de ‘Mutaciones’ en el 15-16 y sobre todo en la de ‘Expectativas’, en los casi dos años y medio que duró el tour, entre el 17-19″, ha detallado en el escrito.

Asegura que a partir del parón “de las giras internacionales, el 20 y el 21, me hizo pensar que quizás mi mal se había diluido y las ganas de reencontrarme con público, técnicos y músicos encima de un escenario, era una fuerza mucho más poderosa. Lo que me ha sucedido en esta gira mexicana corrobora todo lo contrario y confirma y adelanta una decisión que sabía cercana”.

Así, Bunbury ha explicado que los malestares no han disminuido, pues en cada salida y viaje “un compendio de síntomas y dolores me acompañan desde la mañana hasta el momento de subirme al show. He escuchado diferentes nombres y diagnósticos. La realidad es que mi garganta se cierra e irrita, y mis vías respiratorias dificultan el más leve ejercicio y la ejecución de mi trabajo. De manera que lo que normalmente era un placer y deleite, se ha convertido en fuente de inmenso dolor y sufrimiento”.

Y, como esto no le ocurrirá si no está de gira, ha tomado la decisión, “muy meditada y consciente, de abandonar mi actividad interpretativa en los conciertos y tours. Los que quedan pendientes de aquí a septiembre de 2022 en EE UU y España serán los últimos que realice”, ha lamentado el músico. “En estos 35 años, me he subido a los mejores escenarios del mundo y algunos de los peores, he actuado delante de 25 personas y 250.000, y en la mayoría de ellos he tenido la fortuna de disfrutar de una época en la que no se veían ni mascaretas ni celulares. ¡Gracias sinceras!”, reza el comunicado.