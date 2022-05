Enrique Bunbury cancela su gira y se despide de los escenarios antes de lo esperado

El pasado 28 de febrero, Enrique Bunbury, quien fue líder de Héroes del Silencio, daba a su público y sus seguidores una mala noticia: se retiraba de los escenarios. Explicaba que, por motivos de problemas de garganta, que lleva sufriendo unos años, la gira en la que se encontraba sería la última de su carrera. A través de un comunicado, lamentaba que “un compendio de síntomas y dolores me acompañan desde la mañana hasta el momento de subirme al show. He escuchado diferentes nombres y diagnósticos. La realidad es que mi garganta se cierra e irrita, y mis vías respiratorias dificultan el más leve ejercicio y la ejecución de mi trabajo. Lo que normalmente era placer y deleite, se ha convertido en fuente de inmenso dolor y sufrimiento”. Ahora, a estas palabras se suman otras que el cantante y compositor zaragozano ha emitido hoy: se retira antes de tiempo y “con todo el dolor del mundo” de los escenarios, justo cuando iba a arrancar su gira por EE UU y con algunas actuaciones en España.

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, ha explicado que “desgraciadamente no vamos a poder continuar con la gira. Mis problemas con la garganta y la respiración se acrecentaron y volvieron anoche con agudeza y, lo que pensaba iba a estar controlado, está totalmente fuera de mis manos y deseos. A estas alturas, no consideramos más cancelaciones, ni posponer más conciertos. Con todo el dolor de mi corazón me toca adelantar lo que ya veía inminente. Me es imposible hacer más conciertos”.

El músico Enrique Bunbury FOTO: JOSE GIRL

El anuncio lo ha hecho desde Chicago (Estados Unidos), a falta de un día de la celebración del concierto que tenía previsto en Rosemont, el también exlíder de la banda de rock Héroes del Silencio, un músico nacido el 11 de agosto de 1967 en Zaragoza y que a los trece años ya tocaba la guitarra eléctrica y la batería en su colegio. Durante su infancia y adolescencia el músico fue cantante, guitarrista, batería y bajista ocasional en grupos “amateur” como Apocalipsis, Rebel Waltz, Proceso Entrópico, Tres Años de Pena o Zumo de vidrio.

Eso sí, su vida cambió cuando, junto al batería maño Juan Valdivia, formó Héroes del Silencio en 1985 y, dos años después, publicaron el mini álbum “Héroe de leyenda”, al que siguió “El mar no cesa” (1989), que fue disco de platino. Otros éxitos importantes con Héroes del Silencio fueron “Senderos de traición” (1990), “El espíritu del vino” (1993), “Flor de loto” (1994), “Avalancha” (1995), “Parasiempre” (1996) y “Rarezas” (1998), el último disco de esta banda compuesta también por Pedro Andreu y Joaquín Cardiel. Bunbury fue quien decidió el fin de Héroes del Silencio.

Antes de anunciar su retirada de los escenarios y de poner fin a su gira “El último tour”, Burbury informó el pasado mes de febrero que esta decisión la iba a tomar a partir de septiembre, después de cumplir sus compromisos en España y EE.UU. La decisión fue tomada tras una gira mexicana: “Tengo la edad para hacer este cambio importante en mi vida y el apoyo de mi familia y ‘management’”, remarcó entonces el artista.