Guitarricadelafuente: «Es importante exportar nuestro folclore, que es inabarcable»

Guitarricadelafuente es el talento que necesitaba la música de España. Es la voz rasgada que anhelábamos. El ritmo pausado pero eléctrico que tanto atrae. El mensaje humilde de quien creció con la música, y que siempre ha estado inevitablemente destinado a ella. Tras este nombre artístico está Álvaro Lafuente, que el viernes 5 de mayo lanzó su primer álbum, «La Cantera». Catorce canciones que bailan entre la libertad musical y el folclore, que hacen alusión a ese grupo de jóvenes con los que creció de niño, así como se difunden como la carta de presentación del prometedor artista.

¿Cómo es esa carta de presentación?

Representa el camino que quiero tomar, las referencias que he tenido y la música que quiero hacer. En el concepto de «La Cantera» se presentan muchas historias que he vivido en mi pueblo, Cuevas de Cañart. El título se refiere a las nuevas generaciones, que toman sus raíces y las traspasan a las siguientes. Siempre va a haber una cantera que esté presente. Era importante para mí incluir la influencia de la música tradicional y al mismo tiempo poder mezclarlo con producciones más modernas. Siempre y cuando no las desprestigien.

¿Qué recuerdos o anécdotas refleja en el disco?

En Cuevas es donde empecé a tocar con mis amigos y mi familia. Todas las casas tenían las puertas abiertas, y nos poníamos a tocar. Es en ese ambiente donde conocí la música, es un punto de confluencia, de partida pero también al que volver.

De la calma en el pueblo pasa a vivir en Barcelona, que hay de todo menos quietud.

Principalmente me mudé allí para grabar el disco, y al final me ha inspirado mucho vivir allí, el mar sobre todo, la gente que he conocido y todas las historias que he vivido.

¿Es estar en contacto con la naturaleza factor importante?

Eso es interesante, porque es verdad que cuando escuchas ciertos tipos de música y te recuerda a algo tan libre como la naturaleza es muy bueno. Al final es algo gutural, te sale de dentro esa conexión con lo que tienes a tu alrededor.

Guitarricadelafuente FOTO: Sony Music

¿Cómo ve el panorama musical para jóvenes artistas?

Es evidente que es mucho más fácil acceder a la música a día de hoy que hace 20 años. Ahora gracias a toda la sobrecarga de información que tenemos nada más nos levantamos, si hace 20 años quizá había una persona que conseguía llegar a una discográfica, ahora está mucho más democratizado. Cualquiera puede subir lo que hace y compartirlo con la gente, y de esta manera cada vez nace gente más nueva y se abre un panorama mucho más amplio.

Que haya un abanico aún más grande, ¿no dificulta las cosas?

De alguna forma puedes diferenciar a los artistas. Me parece súper enriquecedor que alguien pueda producir desde su casa, porque al final todos estamos conectados.

¿Donde se sitúa Guitarricadelafuente estilísticamente?

No lo sé (ríe). Me gusta pensar que lo que hago es folk, pero más por el contenido que por lo que lo viste. No es un folk a lo antiguo, sino que hablo de cosas del día a día para que forme parte del folclore que se escuche en el futuro. Siempre he tenido referentes como Bon Iver o Sufjan Stevens, y sobre todo en la composición del disco he escuchado a jóvenes americanos que tomaban una base antigua traspasada a la actualidad y que convive con el presente.

¿Su música es para quedarse en España o para que viaje por el mundo?

Exportar el folclore de aquí a Europa o EE UU es muy importante. Que la gente vea el trasfondo que tenemos, nuestra historia, las de nuestras canciones... es algo inabarcable. El flamenco, la jota, las muñeiras... Tenemos una riqueza musical increíble. Es verdad que vender algo muy propio es difícil porque puede que no te entiendan, pero si es algo de verdad traspasa fronteras.

Gran competidor podría ser lo anglosajón...

Estamos en un momento de ebullición de la música en español. Aquí hemos rechazado lo nuestro y lo que venía de fuera era bueno de por sí. Debemos darnos cuenta de que el extranjero empieza a mirar más a nuestra música, que ya empieza a meterse en los mercados. ¿Si lo hace el reguetón por qué no lo van a hacer otros tipos de música? Hay una barrera que se está rompiendo.

¿Son las nuevas generaciones las que más exprimen la marca España?

Haber nacido en una generación en la que hemos tenido tantas referencias de fuera hace que al final no tengas ninguna referencia fija. El volver a tus orígenes, volver a ciertos tipos de música que te recuerdan a un sitio en concreto, volver a tu pueblo, o el que te apetezca un plato de comida casera, hace que te encuentres.