Retiran tres canciones de Michael Jackson de las plataformas por dudas sobre su autenticidad

La magia de un artista y su huella en la historia tiene que ver en parte con su perduración en el tiempo a nivel póstumo. Y Michael Jackson es un gran ejemplo de ello. El cantante, que falleció el 25 de junio de 2009, publicó el 10 de diciembre de 2010 “Michael”, su primer álbum póstumo cargado de canciones inéditas. Ahora, 12 años después de aquel lanzamiento, están surgiendo las dudas sobre la autoría verdadera de este disco, lo que ha llevado a una reacción en las plataformas. Sony Music ha decidido retirar tres de los temas de “Michael” de los sitios de “streaming”, debido a dudas sobre la autenticidad de la voz del cantante.

Tanto Sony como la fundación que gestiona el legado del Rey del Pop, Estate of Michael Jackson, anunciaron a través de un comunicado su decisión de retirar las canciones “Breaking news”, “Monster” y “Keep your head up”. Una acción que justifican como “la mejor y más simple forma de dejar atrás de una vez por todas la conversación asociada a estas canciones”. Y es que no es la primera vez que varios fanáticos de Jackson confirman que estas pistas no son interpretadas por él, sino que pertenecen al cantante estadounidense Jason Malachi, lo cual Sony niega. Ejemplo de ello fue Vera Serova, fan de Jackson, quien presentó una demanda contra los tres temas por violación de la ley de protección del consumidor, competencia desleal y fraude. Según “Variety”, la justicia falló cuatro años más tardes a favor de la fundación y la discográfica

La retirada de estos temas de las plataformas no quiere decir, sin embargo, que las entidades que gestionan este legado sucumban a la afirmación de que no pertenezcan a Jackson. “Esto no tiene nada que ver con la autenticidad de las canciones, sino que se trata de dejar atrás las distracciones que las rodean”, explican. Por su parte, según publicó “TMZ”, Jason Malachi reconoció los hechos en una publicación a través de Facebook en 2011, pero más tarde su gerente aseguró que este escrito era falso. “Jason quiere que todos sepan sin lugar a dudas que no cantó una sola nota en el álbum”, afirmó.

Respecto a la canción “Breaking news”, Sony declaró que tenía una “total confianza en los resultados de nuestra extensa investigación, así como en los relatos de quienes estaban en el estudio con Michael, de que las voces del nuevo álbum son suyas”. “Michael” fue catalogado como un álbum con canciones inéditas en el que el cantante de “Thriller” había trabajado en 2007. Lanzado a través de Epic Records junto con Sony, la producción corrió a cargo de Teddy Riley, Theron Feemster y Eddie Cascio, entre otros, así como cuenta con 50 cent, Lenny Kravitz y Akon como artistas invitados.