Se cumplen 13 años del memorial por Michael Jackson: así fue la última despedida al “Rey del Pop”

La mañana del 25 de junio de 2009, nos decía adiós Michael Jackson tras sufrir un paro cardiorrespiratorio en su mansión de Holmby Hills, causada por una “intoxicación aguda de Propofol”. Un triste adiós que se pospuso hasta el 7 de julio y que hoy, se cumplen 13 años de esta última despedida al “Rey del Pop”, un homenaje póstumo al artista que fue considerado el más grande de la historia, superando a los funerales de Elvis Preysler y Lady Diana.

Pero antes de la despedida pública, la mañana del 7 de julio, los familiares de Jackson pudieron darle el “último adiós” en una ceremonia privada que tuvo lugar en el Forest Lawn Memorial Park’s Hall of Liberty de Hollywood Hills, en Los Ángeles.

Una triste despedida que fue precedida del gran memorial para 18.500 personas llegadas de cualquier punto del país, que acudieron a Staples Center (el pabellón de Los Ángeles Lakers) para rezar por su artista favorito, a las 19.00 horas de ese mismo día.

Fans se agolpan para dar el último adiós a Michael Jackson

Mariah Carey, Lionel Richie y Stevie Wonder, entre otros muchos

Una ceremonia que comenzaba con un coro de góspel entonando el aleluya mientras llegaba el ataúd revestido de oro y ataviado con abundantes flores rojas en el que descansaba el cuerpo sin vida de “Jacko”; y que contó con las actuaciones estelares de Mariah Carey, gran amiga de Jackson, que homenajeó a su ídolo con el tema I’ll be there, Lionel Richie interpretó Jesus is love, Stevie Wonder cantó Never dreamed you’d leave in summer y Jennifer Hudson, Will you be there. John Mayer subió al escenario con su guitarra para interpretar Human nature. Jermaine Jackson cantó la canción preferida de Jackson, Smile. Usher entonó la balada Gone too soon y Shaheen Jafargholi, Who’s loving you.

La actriz Queen Latifah, leyó un poema de homenaje a ‘Jacko’, el jugador de los Lakers, Kobe Bryant y el ex jugador ‘Magic’ Johnson, Brooke Shields y el cantante Smooky Robinson, entre otros muchos, subieron al estrado para recordar al cantante y dedicarle unas bonitas palabras; además de la familia Jackson y su hija Paris.

Funeral público de Michael Jackson

Un emocionante funeral que culminó con la actuación conjunta de We are the world, la canción escrita por Jackson y Lionel Richie, que se destinó a paliar el hambre en Etiopia.