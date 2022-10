Los miembros de BTS se van al servicio militar

Big Hit, la compañía que representa al grupo de superestrellas de K-pop BTS ha anunciado que los miembros del grupo irán a cumplir con sus obligaciones del servicio militar, como es obligatorio en su país de origen, Corea del Sur. Tal y como recoge la citada compañía en un comunicado, después de concierto de Busan, en el que los miembros de la banda se volvieron a reunir para dar apoyo a la candidatura de esa ciudad a la exposición universal de 2030, “es el momento perfecto” para que los músicos cumplan con sus obligaciones militares antes de comenzar sus proyectos en solitario. “Los miembros de BTS sienten el honor de servir” a su país, dice la compañía.

Desde la creación del grupo, hace una década, la banda ha alcanzado el éxito internacional, ha todos los récords y ha situado al K-pop en el mundo. Por eso, la compañía que les representa asegura que “han estado buscando el momento oportuno para que estos jóvenes puedan cumplir con sus obligaciones, y ese momento “ha llegado”. La compañía explica que Jin, el miembro de mayor edad del grupo, será el primero en alistarse, en cuanto su proyecto en solitario esté programado para finales de octubre. El resto de miembros de la banda seguirán sus propios calendarios de acuerdo con sus proyectos individuales. “Tanto la compañía como los miembros de BTS están desando cumplir con sus obligaciones antes de volver a reunirse como banda en 2025″, explica Big Hit en un comunicado.

Tras el lanzamiento de su álbum antológico este año, los miembros del grupo decidieron darse un tiempo para explorar proyectos individuales pero, como asegura la compañía: “Yet To Come (The Most Beautiful moment)” (es decir, los mejor está por venir) “es más que el título de un disco: es una promesa, hay mucho de BTS por venir”.