¿Servicio militar? El posible motivo de la separación de BTS

Estaban en su mejor momento, surfeando la llamada cresta de la ola y con todo un futuro que podrían haber disfrutado y decidido a su propio gusto. No obstante, la fama y el reconocimiento no siempre lo es todo, y esta lección nos la acaba de dar BTS. Se trata del grupo K-Pop más exitoso del mundo, así como una banda que se ha encargado de difundir este género más allá de las fronteras coreanas. Una música que se ha expandido de manera vertiginosa, y que ha ayudado a que miles de personas descubrieran en este estilo un mundo, ganando cada día más adeptos. No obstante, estos seguidores quedaban ayer perplejos ante la noticia de que BTS anunciaba su separación.

Tras cumplir la banda 9 años el pasado 13 de junio, informaban sus componentes a través de sus redes sociales que decidían tomarse un descanso, una separación temporal. “Tenemos que aceptar que el grupo ha cambiado. Hasta las canciones ‘On’ y ‘Dynamite’ sentía que el grupo estaba en mis manos. Pero con ‘Butter’ y ‘Permission to dance’ ya no sabía qué tipo de grupo éramos”, ha explicado el cantante de la banda Kim Nam-joon, más conocido como RM. Asimismo, añade que durante mucho tiempo pensó que “BTS no era como el resto de grupos”, así como asegura que “tanto el K-Pop como el sistema de ídolos no dejan que las personas maduren”.

Sin esquivar lo inevitable

Han vendido 50 millones de discos, y alegan los integrantes de la banda que están “agotados”, por lo que prefieren dedicar unos años a sus carreras en solitario. Una decisión que ha conmovido a los fans, pero que no ha convencido a algunos expertos. De hecho, hay algunos que se inclinan sobre que la separación se ha producido por el servicio militar obligatorio que sigue vigente en Corea del Sur. Todo ciudadano menor de 30 años debe completar dos años de dicho servicio, en parte para que así el país esté alerta de la amenaza de su país vecino.

Imagen promocional de la banda surcoreana BTS FOTO: . La Razón

Es curioso que se realizan excepciones en este servicio surcoreano hacia algunos atletas de alto nivel, así como a artistas de música clásica. No obstante, quedan excluidos de estos privilegios los músicos de pop, y así los componentes de BTS cada vez están más cerca de los 30 años. De lo contrario, podrían ser encarcelados. De hecho, una estrella del pop surcoreano en los años 90, Steve Yoo, llegó a renunciar a su ciudadanía con tal de escapar del servicio militar y poder dedicarse de lleno a su carrera musical.

“Como joven surcoreano, creo que el servicio militar es un camino natural. Y como siempre he dicho: responderé al llamado de mi país cuando llegue”, afirmó Jin, uno de los siete integrantes de la banda, en 2020. Una señal de que el grupo nunca ha tenido intención de esquivar lo que le depara el futuro en su país a cualquier joven.