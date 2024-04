Aitana y Sebastián Yatra ponen videoclip a su reconciliación: así es "Akureyri"

Se trataba de una de las parejas de moda en la música latina. Aitana y Sebastián Yatra, dos talentos y dos figuras de la escena del pop internacional mantenían una relación sentimental, pero, por razones que solo conoce el corazón, esa relación terminó. Sin embargo, la vida trae segundas oportunidades, como han demostrado ambos en su nuevo tema conjunto, titulado "Akureyri", y que acaba de lanzarse.

En él, los dos artistas aparecen de viaje en Islandia compartiendo un viaje y una canción de amor que dice: "Quedamos tú y yo mirando el cielo / Esperando una aurora / que no llega y qué más da / Si estamos tú y yo / Que no brille el cielo no importa / Tú me alumbras mucho más / Y esta luz nunca se irá". En el videoclip puede apreciarse la recuperada complicidad y escenas de intimidad que certifican que el amor ha vuelto a imponerse.