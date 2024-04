Aitana y Sebastián Yatra presentan una ida y venida más con la fecha de su próxima colaboración

Aitana y Sebastián Yatra han sido una de las parejas más seguidas por los medios de comunicación. Desde su secreto inicio de relación hasta su sonada ruptura la pareja causaba sensación y acaparaba todas las miradas. Su última escapada a Islandia despertó todas las alertas sobre una posible reconciliación.

Y es que, aunque Yatra ha declarado que “los dos estamos solteros”, palabras con las que dio a entender hace unos meses que ya no estaban juntos, la pareja sigue teniendo muy buena química y sus seguidores no descartan que sus caminos vuelvan a juntarse, sobre todo ahora que vuelven a trabajar codo con codo.

La catalana ha incendiado sus redes sociales con una publicación de un vídeo en el que mientras ella aparece sentada en un sofá, Sebastián acompaña sus pensamientos con unos acordes que adelantan lo que será su próxima colaboración musical, una de las más esperadas para sus fans y que ya tiene fecha de lanzamiento.

Este viernes 26 de abril los seguidores de las composiciones de la pareja están de enhorabuena, pues presentarán “Akureyri”, el nombre de su última canción en la que se inspiran en una ciudad islandesa en el litoral de la región de Norðurland Eystra. De hecho, fuentes consultadas por el diario “Vanitatis”, afirman que escogieron este lugar para tratar de acercar posturas: “Buscaron un lugar en el que pensaban que casi nadie les podía conocer y que los dos tenían ilusión por descubrir. Es temporada baja, un fin de semana cualquiera, no contaban con que esto fuese a trascender”, relatan al citado medio.

Y es que los jóvenes artistas han estado colaborando mucho en sus últimos proyectos. La banda sonora de “Pared contra pared”, el último proyecto de Aitana, usa como parte de su banda sonora una canción de Yatra. “La canción era de Sebastián. La empezó Sebastián con Tommy Torres, y yo me metí en esa canción. Es un tema que grabamos los dos, que nunca llegó a salir porque sentíamos que no era el momento. Era una canción tan bonita que yo le pedí a Sebastián si me la podía quedar yo para la película, y le cambiaba toda la letra para que tuviera sentido con Valentina. Él estuvo feliz de que así fuese, así que le cambié toda la letra, la grabé yo sola, y para la película. Sí, eso es una cosa que nadie sabe”, relató en una entrevista a “Los 40 Principales”.

Por el momento no se ha confirmado nada, pero cabe esperar que esta ciudad de Islandia haya sido la que hiciera que Yatra y Aitana se reencontraran en el plano profesional y puede que en el sentimental, aunque viendo cómo cuidan su privacidad no se espera que esto lo lleguen a confirmar.