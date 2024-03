Alba Molina: «Es muy fácil prostituirse rápidamente en la música y yo no entiendo eso»

Es Alba Molina herencia viva de dos renovadores del flamenco que siempre respetaron ese arte pero que, desde su óptica, con exceso de audacia y talento, lo llevaron a otra dimensión, y cuyo legado vive aún en los artistas más diversos, y no sólo de ese género musical. A sus 45 años, y a nada de cumplir el cuarto de siglo en su profesión, la cantante sevillana se declara «un culo inquieto», algo que corroboran los trabajos tan dispares que va sacando. El año pasado grabó junto al pianista Pepe Rivero el disco «Nuevo día» y ahora acaba de publicar con Lin Cortés el tema «Canción cauce». Además, acompañada del guitarrista Rafael Riqueni ha hecho una versión de «Por la boca vive el pez», de Fito Cabrales, y con Tucara (Andreas Lutz) otra del «Remember the Time» de Michael Jackson, y anuncia una sorpresa para el 22 de marzo. Todos esos trabajos los edita al margen de la industria discográfica, de la que habla con dureza: «Tengo siempre un montón de ideas e intento, con mi dinerito, ir grabando cositas y haciendo lo que me gusta, porque paso de la industria, que lo único que hace es robar. Prefiero trabajar, comer, pagar y ya está. Lo demás, si viene, pues bien, y si no, pues hay otras cosas que alimentan el alma. Llevo toda la vida trabajando y me siento una afortunada, una suertuda, y siempre desde el respeto a la música, al público y, sobre todo, a uno mismo, porque es muy fácil prostituirse rápidamente en la música y yo no entiendo eso. Lo que más me gusta –precisa– es la música, más que el dinero. Quizá me hace falta el dinero, pero no me gobierna. Si un día se come uno un buen pan con manteca, pues gloria bendita, pero la música está para cuidarla. Yo vengo de Manuel y de Lole, no sé cómo explicarlo de otra manera». Lo que sí tiene claro a estas alturas de su vida es que el jazz es lo que más satisfacción le produce como intérprete, y en esas anda: «En mi casa lo que escucho es jazz y música clásica, esa forma de expresión es muy afín a mí, y el jazz es lo que quiero hacer a partir de ahora. Me he juntado con Pepe Rivero, El Negrón y Michael Olivera y el próximo 9 de marzo actuaremos en el Recoletos Jazz de Madrid bajo el nombre de Alba Molina Quartet. Tenemos muchas expectativas y ganas de conciertos, y ya hay unos cuantos firmados. Y aquí en Sevilla actúo también con Álvaro Gandul, Gal Maestro y Nacho Loring. Con esta edad –dice, tajante– ya no quiero hacer otra cosa».

Contra la superficialidad

No obstante, hace dos años resucitó, junto a Aurora Power y Vicky Luna, a Las Niñas, aquel trío que tuvo cierto éxito en los primeros años del presente siglo, y en este tiempo han sacado un par de singles y ofrecen conciertos cuando les apetece, sin agobios: «No nos vamos a hacer todas las ferias del mundo, vamos a nuestro ritmo. Además, no sé si estoy preparada para hacer una gira supergrande. Cuando te adaptas a la soledad y la pruebas de verdad, ya no te apetece mucho ir a las ciudades grandes. Igual que no me apetecen las conversaciones banales. Somos tres mujeres con diferentes vidas y caracteres, y muchas veces no hace falta estar tanto en contacto como saber que uno está bien». En 2003, la canción «Ojú!!!», en la que criticaban la guerra de Irak y la política española y mundial, fue vetada en TVE y las tres cantantes denunciaron falta de libertad de expresión. Al cabo de 20 años la corrección política reina, sobre todo en las redes sociales. «Es muy triste que nadie pueda decir las cosas reales –se lamenta–. Soy bastante activa en Instagram, pero sí que da tristeza. Podremos haber avanzado en muchas cosas, pero en otras creo que vamos para atrás. Cada vez hay menos empatía, menos tolerancia». Y carga aquí contra el exceso de superficialidad: «Todo el mundo tiene que estar superdelgado y superguapo, y con la boca hinchada y mucho músculo, porque si no eres una mierda. No lo entiendo. Prefiero estar en el campo, en mi casa. Mi nueva felicidad se llama calma. No tengo tantos picos de emoción, pero tengo serenidad».

Alba Molina Jerónimo Álvarez

Alba ha sacado varios discos en los que homenajea a sus padres, Manuel Molina, fallecido en 2015 debido a un cáncer de páncreas, y Dolores Montoya. Un dúo de gran hondura y ante cuyo talento se rindió Tarantino, que incluyó su canción «Tu mirá» en «Kill Bill: Volumen 2». ¿Cree su hija que han recibido el debido reconocimiento? «Esta pregunta es fácil de contestar y a la vez no, porque, claro, a una se le puede ver el culo rápido diciendo “hombre, pues no están reconocidos porque son pioneros”, porque lo son. Hay un antes y un después en el flamenco y en la música española. Y en la poesía, en la belleza, en el talento, en la capacidad… En todo. Entonces se me puede ver el culo. Pero me da un poco igual porque creo que la música habla por sí sola y el reconocimiento, al final, yo qué sé. Dentro de no sé cuánto tiempo, no muy lejano, todos los de mi edad estaremos muertos. O sea, qué más da. Pero pasan los años y te das cuenta de que siempre sale alguien cantando una canción de la Lole o queriendo componer como Manuel. Es una cosa mágica». Fue con el músico con el que Alba convivió más: «He pasado muchísimo más tiempo con mi padre que con mi madre. Siempre he estado pegada a él, día y noche, sin hablar, hablando, riéndonos, dormidos, lo que sea. Empadrada nivel Dios». Y reconoce que aún «habla» con él: «Sí que hablo, por supuesto. O me comunico, más que hablar. ¿Me ayuda? Creo que es Dios el que nos ayuda. Mi padre, como está en el cielo, es divino y está en otra dimensión. Pero ayudar, ayudar, yo creo que es Dios».

Le pregunto a Alba, para terminar, si ha sido una niña soñadora, romántica, enamoradiza, lo que le arranca una carcajada: «Sí, claro, jajaja. Sí, sí. Muy soñadora, muy romántica y muy enamoradiza. Todo eso a la vez». ¿Y de eso se cura uno con los años? «Jajaja. Creo que no. Uno va aceptando que las cosas son como son y, bueno, aprende a vivir con ello. Pero la flamencura no tiene cura… Pues igual, jajaja». Pues igual, Alba. Pues igual.