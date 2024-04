Arabia Saudí estrenará este mes su primera ópera con un director de orquesta español

Arabia Saudí estrenará este mes su primera ópera, inspirada en la leyenda de una mujer árabe del siglo VI, y que presenta como una gran producción con artistas internacionales, entre ellas el director de orquesta español Pablo González.Riad se prepara para presentar el próximo 25 de abril "la mayor ópera árabe", una apuesta gubernamental bajo la supervisión de la Autoridad del Teatro y Artes Escénicas saudí que trae a los escenarios la primera ópera del reino árabe inspirada en la historia de "Azul de la Paloma".

La historia trata sobre una mujer que vivió en Nayd, actual centro del país, alrededor del siglo VI, que tenía la capacidad de anticipar sucesos y que advirtió a su pueblo de la llegada de un ejército con la intención de conquistarlos, pero sus vecinos la ignoraron y fueron exterminados por los invasores, informa EFE. Esta tragedia ocurrió en vida real y los historiadores la llamaron "los árabes desvanecidos", si bien los relatores de la historia añadieron elementos imaginativos que la convirtieron en una leyenda.

Esta narración inspiró al poeta y dramaturgo saudí Saleh Zamanan, quien escribió el texto final para la ópera con las voces de sus personajes principales, que son siete en total: tres mujeres y cuatro hombres. La Autoridad de Teatro saudí celebró una conferencia en Londres el mes pasado para anunciar este proyecto en una ceremonia a la que acudió un grupo de artistas de la capital británica, así como el ministro de Cultura saudí, Badr bin Farhan Al Saud.

El compositor de la obra, Lee Bradshaw, dijo a EFE que la música de esta pieza se inspiró en "la música árabe y el patrimonio saudí, fusionadas con las composiciones de ópera internacionales que crearon Verdi, Bocelli y Mozart". Bradshaw se dedicó a estudiar la música árabe y pasó un tiempo en el reino saudí para conocer de cerca el patrimonio musical del país y poder recoger la esencia en esta composición operística.

Según el dramaturgo Zamanan, la importancia de esta obra no radica solamente en su precedente en la escena artística saudí, sino que "se basa en un molde clásico occidental para relatar una historia árabe con la profundidad de la historia lejana". "Los árabes se acostumbraron a juntar el mito con el patrimonio, el canto con el ambiente del lugar en un molde poético impresionante pero no emplearon estos elementos en actos de ópera porque no es su campo preferido", añadió.

Agregó que "evocar la historia misma es de un alto simbolismo inspirador para la mujer saudí, evoca la leyenda de una mujer fuerte y sabia que goza de una vista aguda y una visión brillante y cuyo pueblo se enfrentó con un destino trágico porque no escuchó su voz". La obra está dirigida por el director suizo Daniele Finzi Pasca, la composición musical es del australiano Lee Bradshaw, mientras que la orquesta está liderada por el músico español Pablo González.

La soprano internacional Sarah Connolly lidera el coro con el papel de "Azul de la Paloma", junto con otros nueve cantantes principales saudíes, entre ellos Jairan Al Zahrani, Sawsan al Bahiti y Rimaz Al Aqbi, nombres destacados de la escena musical saudí, que comparten la tarima con otros artistas internacionales. La orquesta Dresdner Sinfoniker toca las piezas musicales de la ópera, acompañada por el coro checo de la Filarmónica Checa.

La estilista Giovanna Bozzi, junto con su equipo, diseña el vestuario que refleja el espíritu de la ópera y la estética visual de la era preislámica, elementos que se juntan en la escenografía que representa momentos de la historia que transmitirán al espectador el ambiente de la antigua península arábiga.