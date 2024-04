Así suena "February skies", el nuevo single de Ringo Starr

Haciendo poco ruido Ringo Starr sigue publicando buena música. El beatle ha anunciado su cuarto EP consecutivo, que llevará por título "Crooked Boy" y que se publicará el próximo 20 de abril, y del que forma parte "February skies", el single que ya puede escucharse.

Starr canta y toca la batería en el tema, que ha sido compuesto por Linda Perry, como el resto de cortes que forman parte del EP. Después de haber colaborado en dos temas que aparecieron en EPs anteriores de Ringo (“Coming Undone” en Change the World y “Everyone and Everything” en EP3), Linda le pidió a Ringo si podía producir un EP entero. Crooked Boy es el resultado y está compuesto por las canciones “February Sky”, “Gonna Need Someone”, “Adeline” y “Crooked Boy”.

“Linda me ha hecho un EP maravilloso. Lo produjo en su estudio y después me envió las canciones a las que yo añadí la voz y la batería”, ha comentado Ringo. “February Sky es maravillosa –muy temperamental– pero como Linda compuso estas para mí específicamente, tiene por supuesto un elemento de paz y amor positivo”

“Gonna stand up rise above the rain / Start a revolution in these brighter days / Found the missing pieces / That were vacant to the eye / Well I Had enough of February sky”, canta en el corte.

Recientemente Ringo ha publicado Beats & Threads, su octavo libro, en Julien’s Auctions. El libro incluye más de 200 imágenes con fotos inéditas y detalles completos sobre sus baterías y sus trajes.