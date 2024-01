Belén Aguilera: «Hay que luchar por la igualdad de condiciones sin ir en contra de nadie»

Energía positiva dentro y fuera del escenario. Belén Aguilera brilla por su serenidad al expresarse, y ante todo por su música. No hablemos ya sobre el escenario. Este último año ha ofrecido cuatro conciertos especiales, en Madrid y Barcelona. «Apostamos por hacer menos fechas en recintos más grandes, y salió súper bien la jugada», explica, tras firmar varios «sold out». Ahora, es el turno de llevar su trabajo y su último álbum, «Metanoia», a otros rincones de España. De la mano de la Gira Vibra Mahou, Aguilera tiene por delante un tour que arranca el 8 de marzo en Valladolid, y finalizará el 13 de abril en Sevilla, pasando por Guadalajara, Murcia y Valencia.

¿Se debe descentralizar la música de las grandes ciudades?

Si eres un artista extranjero, no creo que hagas una gira por España, entonces es normal que la gente se desplace a Madrid, que es la capital. Pero cuando eres español y sí hay una magnitud en un proyecto, y creo que estamos en ese punto, lo chulo es descentralizar y visitar sitios, dar oportunidad de verte en sus propias ciudades.

¿Qué se lleva de los directos en este 2023?

Cuando salí a cantar en Las Ventas, recuerdo escuchar tan fuerte al público que no me oía ni a mí misma por el micro. Cuando acabé lloré, porque fue muy loco sentir a tanta gente y gritando tan fuerte. Fue una pasada. Agradecí a mi equipo, que es el que me impulsa a hacer cosas más grandes, porque no me atrevo, tengo mucho síndrome de la impostora. Pero las cosas al final funcionan.

¿Cómo se cura ese síndrome?

Mi cabeza siempre está preparada para lo peor, y eso me hace tener un poco los pies en el suelo y emocionarme más cuando pasa. Pero hay un límite en el que sí debería darme un poco de valía.

En uno de esos conciertos versionó a Rocío Jurado, ¿es una de sus influencias?

Siempre he admirado a las grandes vocalistas, a las grandes divas. Mis influencias son referencias sonoras, y la voz es un elemento central. Entonces escogí a esta figura española, para adaptarla al sentido de mi show, que juega con las distorsiones, hacerlo más robótico. Rocío Jurado es un referente para mí y fue un honor poder cantar «Punto de partida».

Si pudiera elegir una voz para cantar junto a ella, ¿cuál sería?

La de Whitney Houston, es mi favorita. Ese timbre de voz, esa agilidad... Recuerdo de pequeña buscar en YouTube no sé cuántos vídeos de ella, porque me flipaba. Se le ha tratado muy mal, y siento mucha ternura por ella. Empatizo mucho con su historia.

Todos somos Doctor Jekyll y Mr. Hyde, tenemos un monstruo dentro que no dejamos salir

¿Se sigue «tratando mal» a la mujer en la música?

Cada vez hay más visibilidad, en premios por ejemplo, pero creo que siguen siendo muy desiguales las exigencias para unos y otros. Los proyectos de las mujeres no tienen ni una sola laguna. Siguen roles perfectos. No hay más que ver las polémicas en las alfombras rojas, donde se habla sobre sus físicos, la presión a las que se les somete. No quiero ser una persona negativa que diga sí, queda mucho por hacer. Pero me parece también que poner el foco en que se está mejorando es romantizarlo demasiado. Hay que luchar por una igualdad de condiciones, sin estar en contra de nadie.

Belén Aguilera: "Las exigencias en la industria musical siguen estando muy desiguales para mujeres y hombres" EUROPAPRESS

¿Esas exigencias le afectan?

El mío no es un caso aislado. Todas y todos estamos en un contexto social que nos afecta por igual. Estamos marcados por una educación que nos hace tomar ciertas decisiones. Lo tenemos muy interiorizado, y yo intento trabajarlo día a día conmigo misma, con los demás, y quitarme esos aprendizajes tóxicos de la cabeza.

Acaba de lanzar «Mr. Hyde», ¿dónde queda Doctor Jekyll?

Recuerdo que leí ese libro en inglés en el colegio, y es una novela que se me quedó grabada. Esas historias donde se entremezcla la ciencia ficción y el miedo me encantan. Me gusta mucho aprender algo de pequeña y madurarlo con el tiempo de forma distinta, le saco otro significado. Me fascinan esos personajes, porque todos los adultos realmente tenemos una parte mala que ocultamos, un monstruo que no queremos dejar salir, una parte que la tenemos como un tabú. Esa canción habla de ello, de que todos somos Doctor Jekyll y Mr. Hyde, todos tenemos una parte buena y otra mala.

Puede que Stevenson, el autor de ese libro, se adelantara a las redes sociales...

Es cierto. Estamos tan acostumbrados a ver sólo la parte positiva, lo bueno, lo falso, que no tenemos todo el contexto. Nos pensamos que todo el mundo es de una forma y no tiene absolutamente nada que ver con la realidad. Y acabamos mordiendo ese anzuelo, nos lo terminamos creyendo. Pero vuelvo a lo mismo, ahí lo importante reside en el trabajo interior de cada uno.