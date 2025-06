BTS ya tiene fecha de regreso

Se trata de uno de los regresos más esperados de la escena musical. La banda de K-pop BTS, una de las más exitosas del mundo, estaría preparando ya su vuelta a los escenarios después de que todos sus miembros hayan concluido el servicio militar obligatorio en su país. No del todo: Suga será el último miembro en completar el servicio, el próximo sábado. La formación lleva en suspenso casi dos años debido a que tres de sus componentes acudieron a la llamada a filas, una formación que dura entre 16 y 18 meses, tiempo que ha tenido en el dique seco al septeto.

BTS' Jimin, Jungkook finish military service YONHAP Agencia EFE

Según ha publicado el medio "The Korea Herald" citando a varias fuentes del sector, incluido un representante de la agencia del grupo, Hybe, el regreso de la formación se produciría en marzo de 2026. "BTS volverá en marzo del próximo año", aseguró una fuente de la compañía en declaraciones recogidas por el medio coreano. Otras dos fuentes en el extranjero citadas por el diario surcoreano dijeron que se está preparando para principios del próximo año el esperado retorno de BTS, uno de los grupos más conocidos del K-pop a nivel global.

BTS members Jungkook and Jimin complete mandatory military service in Yeoncheon JEON HEON-KYUN Agencia EFE

Una de las fuentes indicó que cree que el regreso será a mediados de marzo. "Escuché que BTS regresará el mismo mes que la banda Tomorrow X Together (compañeros de sello de BTS)", explicando que no se ha determinado cuál de los dos debutará primero, informa EFE. Asimismo, se señaló que el grupo Enhypen, también de un sello subsidiario de Hybe, habría adelantado su regreso de marzo a enero para no solaparse con BTS.

La fecha de regreso del grupo va en línea con las declaraciones del director ejecutivo de Hybe, Lee Jae-sang, quien en marzo pasado afirmó que los artistas necesitarían tiempo para descansar y preparar material tras concluir el servicio militar. Asimismo, el miembro Jin iniciará su gira de conciertos para fanes en solitario el 28 de junio, con paradas en Asia, Europa y EE.UU., lo que hace improbable un regreso del grupo este año. El diario citó a expertos de la industria que no descartan que BTS estrene un sencillo de prelanzamiento u otros proyectos antes del regreso oficial del grupo.