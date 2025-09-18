Bob Dylan lanza nueva edición de la serie 'Bootlegs', dedicada a su maduración artística

Bob Dylan publicará la decimoctava edición de su serie 'bootlegs' el próximo 31 de octubre, llamada 'Through the open window, 1956-1963' y en la que relata su surgimiento y maduración artística a través de más de un centenar de temas, informó este miércoles Sony Music Spain.

Dylan, de 84 años, comenzó la serie 'bootlegs' (contrabando) en 1991 para recuperar temas inéditos y descartes y, en esta nueva caja, incluye ocho discos con 139 temas que reflejan su crecimiento como compositor e intérprete, desde Minesota hasta la bohemia Greenwich Village, en Nueva York.

En el volumen se incluyen actuaciones nunca antes publicadas, como grabaciones realizadas en clubes o en reuniones informales, y la grabación completa de la actuación histórica de Dylan en el Carnegie Hall el 26 octubre de 1963, mezclada a partir de las cintas originales, indica un comunicado.

El músico, compositor, cantante, poeta y pintor estadounidense ganador del Premio Nobel de Literatura se sumerge en la época en que transformó canciones folclóricas tradicionales y bocetos líricos en algunas de sus canciones más grandes y perdurables, entre ellas 'Blowin’ in the Wind' y 'The Times They Are A-Changin', agrega.

La caja contiene también cortes de grabaciones caseras y tomas descartadas de estudio y va acompañado de un libro de tapa dura con extensas notas de Sean Wilentz y más de 100 fotografías.

Además de la edición de ocho discos, saldrán al mercado ediciones reducidas con una selección de 42 temas en formato de dos discos o cuatro vinilos. Los precios varían entre 159,99 dólares y 33,98 dólares, según la web de Sony.