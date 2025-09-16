Cuando Pepe Domingo Castaño estuvo en el top de ventas de la música española

Mañana se cumplen dos años de la muerte del popular locutor y animador radiofónico Pepe Domingo Castaño, inseparable de los carruseles deportivos dominicales de la radio española, con esos eslóganes tan ingeniosos y pegadizos que ingeniaba el polifacético gallego.

Pero, más allá del "¡Pepe, purito!" o del "¡Hola, hola!", muchos se olvidan que Pepe Domingo Castaño fue presentador de televisión y... un cantante con notable éxito en su juventud.

Comenzó con grupos musicales (Los Ibéricos y los Blue Sky), pero fue como solista como contribuyó al panorama musical español con grandes éxitos, entre los que se encuentran "Neniña" ("Viste pantalón vaquero") -que fue número uno en las listas de ventas de toda España-, "Mi pueblo", "Te vas", "Mariquilla bonita", "Porque te quiero tanto", "Mujercita de ojos claros", "Compañera soledad", "Motivos", número uno de ventas en México con más de dos millones de discos vendidos.

Otros títulos de éxito son: "Mentirosa", "Brindo con mis canciones", etc. que componen su discografía, además de un extraordinario LP de Poemas de Amor, dedicado al autor cubano José Ángel Buesa, que agotó todas las existencias del mercado al poco tiempo de aparecer a la venta.