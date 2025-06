Bruce Springsteen llega a San Sebastián, la tierra de sus sueños

Es bien sabido cuánto le gusta a Bruce Springsteen las bondades de San Sebastián. El legendario músico estadounidense ha aterrizado en la ciudad donde permanecerá en torno a una semana para ofrecer los dos únicos conciertos en España de su gira europea "Land of Hope and Dreams" (Tierra de esperanza y sueños), estancia durante la que tendrá tiempo para regodearse en la oferta gastronómica local, una de las mejores del mundo.

Springsteen regresa a San Sebastián, única parada española de su última gira Juan Herrero/EFE Agencia EFE

Tras actuar en Frankfurt, Springsteen y todo su equipo llegaron al aeropuerto de Hondarribia en dos vuelos chárter procedentes de la ciudad alemana. El primero de ellos ha aterrizado pasadas las 15:00 horas con una parte del equipo y del segundo, que ha tomado tierra a las 17.09 horas, ha bajado Springsteen, ataviado con un pantalón vaquero, un sencillo jersey de algodón gris y unas gafas de sol.

Tras abandonar la terminal, el "Jefe" se ha subido a un coche, pero antes de salir rumbo a San Sebastián ha atendido a algunos fans y ha firmado a uno de ellos una copia del "Born in the USA". Mientras, varias decenas de personas le esperaban en la puerta del Hotel María Cristina, su cuartel general en los próximos días. En pleno mes de junio se ha repetido la escena habitual que se registra en el Festival de Cine de San Sebastián, aunque esta vez no de manera organizada, por lo que el hotel ha tenido que improvisar un vallado para permitir una entrada cómoda de Springsteen al hotel.

Varios seguidores aguardaban al mítico rockero con discos con la esperanza de que se los firmara, pero han tenido peor suerte, ya que Springsteen se ha limitado a brindar un saludo con la mano a los aficionados y ha entrado en el hotel, que conoce bien de anteriores estancias. El primero de los dos conciertos se celebrará el sábado en un estadio de Anoeta que albergará a 38.000 fans; las entradas se agotaron en muy pocas horas, por lo que el "Boss" decidió alargar su estancia y ofrecer otro recital el martes 24 de junio.