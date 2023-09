Bruce Springsteen pospone hasta 2024 todas sus actuaciones para recuperarse de una úlcera

El rockero estadounidense Bruce Springsteen no volverá a subirse este año a los escenarios para recuperarse de una úlcera péptica por la que lleva semanas convaleciente y continúa en tratamiento, y pospondrá hasta 2024 todos los conciertos que le quedaban este año, según un comunicado publicado en su web oficial. La próxima semana se anunciarán las nuevas fechas de los conciertos pospuestos, que tendrán lugar en los mismos lugares ya comprometidos, todos ellos en Estados Unidos y Canadá.

"Gracias a todos mis amigos y fans por vuestros buenos deseos y vuestro apoyo", dijo "The Boss" (El Jefe) en este comunicado. "Me estoy recuperando y estoy deseando veros a todos el próximo año", añadió. Según el comunicado que recoge EFE, todas las entradas ya compradas para los conciertos pospuestos servirán para las nuevas fechas, y quienes no puedan acudir a la nueva cita tendrán un mes para pedir que les devuelvan el dinero.

Entre las citas que Springsteen se deja para el año que viene están Washington, San Diego, San Francisco y Filadelfia, en Estados Unidos, y Montreal, Toronto y Calgari en Canadá. El cantante y compositor de Nueva Jersey cumplió la pasada semana 74 años y llevaba de gira con The E Street Band desde febrero de este año, con más de 60 conciertos hasta que fue interrumpida. EFE