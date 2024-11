Cantar para Ayudar: el Palacio Vistalegre acogerá un concierto benéfico en favor de los afectados por la DANA

Los actos de solidaridad se multiplican a cada día que pasa. Las vías para ayudar a los afectados por la DANA en Valencia crecen en cada ámbito de cada punto de España, y no podía ser menos con la cultura y, en ella, con la música. Ha nacido una nueva iniciativa de cooperación y asistencia, creada en tiempo récord y que ya va viendo frutos de éxito. Se trata de Cantar para Ayudar, un evento musical que tendrá lugar el próximo 13 de noviembre en el Palacio Vistalegre de Madrid y cuyo dinero recaudado será donado íntegramente a la ONG valenciana Casa Caridad.

Fue el viernes pasado cuando su organización, que prefiere mantenerse en el anonimato para no atender a reconocimientos ni medallas, comenzó a mover hilos. Ante la frustración, por causas personales o profesionales, de no poder acudir físicamente a Valencia para ayudar a los afectados, decidieron hacerlo a distancia, y a través de la música. El lunes, la propuesta ya había cobrado forma completa: el Palacio Vistalegre, con capacidad para 10.000 personas, es el lugar que acogerá conciertos de Besmaya, Dj Nano, Depol, Hey Kid, Inazio, Paula Mattheus, Siloé, Moni Montes, 84 o Marlon.

La industria musical está claramente volcada ante los estragos causados por la DANA. Desde la organización de Cantar para Ayudar, explican que muchos de los artistas "han parado sus promociones o agendas para asumir sus propios gastos y poder participar en el evento". Han podido contar, asimismo, con una serie de marcas -también desde el anonimato- que han aportado su granito de arena de forma económica, una serie de donaciones a fondo perdido que han podido hacer realidad esta ambiciosa y necesaria iniciativa.

Las entradas, ya a la venta, se ofrecen por un precio de 15 euros, dando la posibilidad a cada comprador de realizar un donativo extra. En el momento en el que este diario se ha puesto en contacto con Cantar para Ayudar, este mismo miércoles apenas unos minutos después del lanzamiento, aseguraban que las entradas estaban volando. Observan, además, que un alto porcentaje de estas compras llevan, asimismo, el mencionado donativo voluntario.

Si bien aún es pronto para hablar de cifras en términos de recaudación, pues también el dinero que se reciba en las barras o el merchandising del evento será destinado íntegramente a Casa Caridad, desde la organización sueñan con, al menos, sobrepasar los 250.000 euros. Todo ello, se trasladará intacto a la mencionada ONG: "Entre los bulos y las verdades que circulan desde lo sucedido, es fácil desconfiar en dónde se depositan los donativos. Por eso, no hemos parado hasta dar con una organización como Casa Caridad, que es privada y no tiene fines políticos, ni religiosos, ni de ningún tipo. Lleva 100 años trabajando en Valencia, y con lo que se recaude en el evento se cubrirán necesidades básicas, tanto para el presente como con miras a un corto y medio plazo, pues esto no acaba en una semana ni en un mes. No hay una luz próxima, y hay que prevenir cómo se va a solucionar todo esto", plantean desde el evento.

Esta iniciativa, por tanto, se suma a otras con tintes musicales que también han nacido con el gran y único objetivo de ayudar a los damnificados en los distintos municipios valencianos. Es el caso, por ejemplo, de Som València, que se hacía público este martes: entre el 11 y el 13 de noviembre, más de 200 artistas ofrecerán conciertos en diversos puntos de España, siendo también el dinero recaudado destinado íntegramente a una ONG que opera en Valencia. Así como Música x Valencia, un concierto que se celebra este miércoles en la sala Wurlitzer Ballroom de Madrid, y donde actuarán grupos emergentes como Anouck the Band o Vicente Calderón bajo el mismo propósito. No queda atrás, en este sentido, Bona Dea, festival organizado por Alternativa Sonora, donde actuarán Patricia Lint, Elena Mesa, Adriana Terrén y Dj Nenúfar, y que han decidido que parte de las ganancias por venta de entradas sean destinadas a ayudar a los afectados por la DANA.