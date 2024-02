El futuro del toreo se cita en el Palacio Vistalegre este fin de semana

Esta tarde dará comienzo la segunda edición del Certamen Kilómetro Cero para novilleros sin picadores, evento que tendrá lugar en el Palacio Vistalegre de Madrid durante todo este fin de semana. Esta iniciativa, que ha ganado relevancia como un trampolín para las jóvenes promesas del toreo, cuenta con el respaldo y la colaboración de Plaza 1, el Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid, la Fundación Toro de Lidia, y la participación activa de Palacio Vistalegre.

El certamen, inspirado en el exitoso legado de "La Oportunidad" de Vistalegre, una plataforma que lanzó a varios toreros en sus diferentes ediciones, presenta un atractivo cartel con la participación de doce talentosos novilleros. La mayoría de ellos provienen de las escuelas taurinas de la Comunidad de Madrid, aunque se ha reservado un espacio para cuatro novilleros de escuelas de ámbito nacional. Estos jóvenes valientes se enfrentarán en rigurosas clasificatorias que se llevarán a cabo a lo largo del viernes y el sábado, buscando asegurar un lugar en la gran final del domingo.

Para la esperada final, se han seleccionado novillos de las ganaderías Flor de Jara y Jesús González, cuya bravura y nobleza pondrán a prueba las habilidades de los seis mejores novilleros del certamen. Más que un simple evento taurino, este certamen representa un compromiso con el futuro de la tauromaquia, ofreciendo una plataforma excepcional para el talento emergente.

Los festejos se podrán seguir en directo gracias a las cámaras de OneToro TV.

Los carteles son estos:

Viernes 23 de febrero. 18:30h. Novillos de Cerro Longo y El Retamar para Álvaro Serrano (ET Navas del Rey), Pepe Burdiel (ET Yiyo), Simón Andreu (ET Valencia), Andreo Sánchez (ET Valdemorillo), Javier Cuartero (ET Alicante) y Miguel Delgado (ET Colmenar Viejo).

Sábado 24. 18:30h. Novillos de Hermanas Ortega y Ginés Bartolomé para Jesús Yglesias (ET Salamanca), Julio Méndez (ET Badajoz), Sergio Rollón (ET El Juli), Jairo López (ET Anchuelo), Rafael de la Cueva (ET Yiyo) y Pedro Rufo (ET Toledo).

Domingo 25. 18:30h. Novillos de Flor de Jara y Jesús González para la gran final en la que participarán los seis mejores novilleros.