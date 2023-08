Chat GPT opina: estas son las 10 canciones más alegres de la historia

Hace unos meses, se hacía viral un vídeo en redes sociales que trataba sobre la habilidad de Chat GPT para organizar un itinerario completo para ir de vacaciones. Esta herramienta de Inteligencia Artificial también ha señalado cuál es la ciudad más bonita del mundo según sus criterios y cuáles son las cinco mejores tapas españolas para comer. Ahora, también ha hecho una lista sobre las 10 canciones más alegres de la historia.

De la lista que Chat GPT ha hecho, la canción más antigua data de 1966 y la mayoría se sitúan entre la década de los 70 y los 80. Para esta herramienta de Inteligencia Artificial, tan solo hay dos canciones alegres a partir del año 2000.

La Inteligencia Artificial puntúa: estas son las canciones más alegres de la historia

Sin saber a ciencia cierta qué criterios tiene en cuenta Chat GPT para la elaboración de esta lista sobre las canciones más alegres de la historia, lo cierto es que la música es un campo muy estudiado desde la psicología y otras disciplinas. Pues está comprobado que en muchas ocasiones, la música mejora el ánimo de una persona deprimida.

Así es la playlist de Chat GPT, desde la canción más antigua a la más reciente, que hace un repaso por toda la historia musical y que promete levantar el ánimo con las canciones más alegres de la historia.

'Good Vibrations' de la banda The Beach Boys del año 1966 es la canción más antigua que Chat GPT califica como una de las más alegres de la historia. Esta canción fue un hit en su época debido a la innovación de arreglos musicales y a la utilización de sintetizadores.

'Dancing Queen' de ABBA del año 1976 es una de las canciones más conocidas de esta banda sueca. Por mucho que sigan pasando los años, este éxito de ABBA sigue sonando en discotecas de todo el mundo pese a tener ya más de 40 años desde su primera emisión.

'Mr Blue Sky' de Electric Light Orchestra de 1977. Esta canción es otra de las más alegres de la historia para Chat GPT. El cantante, Jeff Lynne, escribió estos versos con la inspiración que tuvo en un día soleado después de encadenar varios días de mal tiempo.

'Three Little Birds' de Bob Marley de 1977 es una de las canciones más conocidas de este maestro del reggae. En su letra, Bob Marley, no solo manda un mensaje de positivad y esperanza, sino que también señala que hay que vivir el momento sin preocuparnos por lo que ocurrirá en un futuro.

'September' de la banda Earth, Wind and Fire del año 1978 destaca por su ritmo animado y su sintonía. Además, son muchas las personas que conocen esta canción debido a su estribillo: "ba-dee-ya, dancing in September".

'I wanna dance with somebody' de Whitney Houston del año 1978. Esta canción es una de las más conocidas de la cantante estadounidense que formó parte de su disco llamado 'Whitney'.

'Don't stop me now' de Queen de 1979. La banda británica de rock no podía faltar en esta lista de Chat GPT. Una canción que aunque data de 1979, sigue siendo muy escuchada en la actualidad y muy conocida. En parte también debido a las campañas publicitarias que usan esta canción como sintonía en su anuncio.

'Walking on sunshine' de Katrina and The Waves de 1985. Esta canción tiene un ritmo movido y alegre que transporta a quien lo escucha hacia una buena época. Sin embargo, su letra poco tiene que ver con su sintonía. Pues sus versos hablan de una ruptura de una relación amorosa.

Ya en el siglo XXI, Chat GPT destaca dos canciones de esta época. La primera de Pharrell Williams, 'Happy', de 2013, que se hizo conocida por ser la banda sonora de la película 'Gru 2: mi villano favorito'. Un detalle que pocas personas conocen es que el videoclip de la canción dura 24 horas y en él se ven a diferentes personas bailando en distintos momentos y ubicaciones.

La segunda canción que la herramienta de Inteligencia Artificial destaca de este siglo como una de las más alegres es 'Can't stop the feeling!' de Justin Timberlake del año 2016. Esta canción también fue la banda sonora de la película 'Trolls' y rápidamente se convirtió en un hit que todos siguen cantando a día de hoy.