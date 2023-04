Christian Nodal: los norteños también lloran

Es uno de los estilos de moda. Dicen que podría convertirse en el nuevo reguetón. El género regional mexicano está sonando mucho más allá de las fronteras del país americano gracias a la reinterpretación del estilo que están haciendo un grupo de artistas jóvenes que han actualizado sus formas sin faltarle al respeto a la tradición. Ese es el caso de Christian Nodal (Sonora, 1999), quien se ha convertido en una de las estrellas de la música de su país y que llega a Madrid a actuar en el WiZink Center el próximo 20 de mayo con todas las entradas agotadas. “Yo sentía que el regional era precioso porque permitía hablar de frente con tus emociones. Pero siento que en el género está demasiado metido eso de ser macho y está muy metido también eso de que los hombres no lloran. Y eso no lo entiendo. A mí no me importa sentirme vulnerable”, dice el artista en visita promocional a Madrid.

Nodal nació y creció en una familia de músicos, tanto que creía que eso era lo normal. Que en todas las familias se cantaba y se tocaban instrumentos. “En mi casa se vivía la música de la mañana a la noche. Y siempre me movió el amor por todos los tipos de música y tomar clases. La verdad es que lo viví con naturalidad y no fue hasta la secundaria que noté que llamaba la atención de las muchachitas (ríe). Y bueno, crecí con el norteño y el sierreño, pero el mariachi no era lo mío”, explica Nodal. El mariachi, como relata Nodal, es “más conservador. Tiene unas reglas y unas formas que son muy estrictas y enseguida alguien te dice que lo que haces no es. Por eso, inventé el ''mariacheño''”, una mezcla de mariachi y norteño.

Nodal nunca fue “ni problemático, ni flojo” de niño. Pero le gustaba escribir poesía en lugar de hacer las tareas de clase. Su cabeza andaba por el lugar que no debía hasta que un día se grabó cantando versiones y se volvió en fenómeno viral. “La música siempre fue mi salvación. Crecí con ella y fue un desahogo, mi manera de despegarme de la realidad en lo bueno y en lo malo”, explica el artista que, con 16 años, se mudó a Guadalajara (Jalisco) la cuna del mariachi. “Allí empecé a hacer conciertos y a profesionalizarme un poco. Allí vi que eran realmente conservadores. Y ese miedo se me quedó en la cabeza. Y por eso hice el ''mariacheño'', que es la esencia del norte sumado a la esencia de jalisco. No quería hacer algo que sienta que no es mi cultura”, cuenta Nodal.

Y sí, en Jalisco se molestaron. “Un poco, sí. Yo lo notaba por los comentarios”. No solo por el estilo musical, sino también por la actitud o la estética del joven Nodal. “Muy sinceramente te lo digo: creo que lo que yo he aportado es que mis tatuajes y mi vestimenta eran nuevos. Yo soy vaquero pero puedo ser también otra cosa. Creo que lo que más he aportado es que fui el primero en romper estigmas y que el género se abra. Siento que abrí las puertas para que no vean el regional como un género que es de una sola manera, porque, en cierto modo, hay como ese miedo a hacerlo”. También en el contenido, puramente romántico. “No me importa sentirme vulnerable. En el regional está eso de ser macho y no tiene sentido” ¿Es el primer músico norteño que muestra debilidad? “(Ríe) Pues yo a lo que voy es a romantizar la vida. Cantar desde otro lugar que no sea el macho es algo bonito que me pasó. Y que haya gente, hombres y mujeres, que se conecten con esos sentimientos”, dice Nodal, seguidor de Marc Anthony y de Romeo Santos.

Sea como fuere, la juventud de todo el mundo y la de México conectan con el regional. “Yo considero que el regional se escucha siempre. En mi país, los jóvenes oyen lo que está ''pegando'' en el mundo, pero nunca se olvidan del regional. Une a todo el mundo. Nunca dejó de sonar en México”, apunta Nodal. Pero tampoco sonó nunca tanto fuera de él.