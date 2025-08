Solo Carmen Lomana podía reinterpretar el icónico 'vestido faja' de los 90 para celebrar su 77 cumpleaños en Marbella

Los cumpleaños son para celebrarlos sea la edad a la que sea, eso es probablemente lo que ha debido pensar Carmen Lomana este fin de semana. Nuestra socialité favorita ha cumplido 77 años este viernes y lo ha hecho como solo ella sabe, por todo lo alto y en su querida Marbella, rodeada de muchos amigos y como no podía ser de otra manera, derrochando estilazo. Algo que Carmen lleva en la sangre. Y es que, si días antes de la gran celebración se vestía de bohemia con caftán blanco, la noche de viernes el look elegido por Carmen nos ha dejado sin palabras. ¿Nos esperábamos algo espectacular de un icono de estilo como ella? Por supuesto. Lo que no nos imaginábamos es que la íbamos a ver con la reinterpretación más elegante posible, del mítico 'bandage dress' que popularizaron Cindy Crawford o Naomi Campbell, entre otras, hace varias décadas. También está claro, que si alguien lo podía hacer esa es Carmen Lomana.

Nos declaramos fans absolutas del estilo, el buen gusto y los siempre acertados estilismos de la socialité hace mucho tiempo, ver a Carmen es como entrar del histórico de las más grandes firmas de Alta Costura, y es que pocas mujeres pueden tener al alcance de sus manos un armario con tantas joyas estilísticas desde sus vestidos de invitada perfecta, pasando por los bolsos y zapatos que cualquier amante de la moda desearía llevar una y otra vez. Así que sí, Carmen Lomana a sus 77 años recién cumplidos sigue siendo el icono de estilo más inspirador del territorio nacional, y quien diga lo contrario es que no se ha encontrado con su último look, solo a la altura de una diva como ella.

El vestido faja de Carmen Lomana en su 77 cumpleaños

Ha sido ver los stories de la socialité en Marbella y nuestra mente no ha podido pensar otra cosa, Carmen Lomana ha reinterpretado el icónico vestido faja que popularizó Hervé Léger en los 90 y que se convirtió en el uniforme no oficial de las grandes supermodelos de la época, desde Cindy Crawford, Naomi Campbell o Claudia Schiffer. Fue uno de los mayores símbolos de sensualidad en la moda de los años 90. Se confeccionaba a partir de tiras elásticas cosidas entre sí que moldeaban y comprimían el cuerpo como una segunda piel. Era ajustadísimo, con escote marcado y largo generalmente mini, diseñado para realzar cada curva y silueta femenina sin necesidad de ropa interior estructurada. Y aunque aún desconocemos el origen del vestido que lleva Carmen Lomana, su corte entallado, el escote cruzado, el efecto drapeado y el tejido elástico que se ciñe al cuerpo como una segunda piel no es otra cosa que una nueva vuelta de tuerca traída directamente de la época dorada del modelaje.

Un clásico que Carmen ha rescatado con tejidos más ligeros, cortes más suaves y un aire mucho más sofisticado, en lugar del clásico tejido elástico y grueso que moldeaba el cuerpo de forma casi escultórica, este diseño que lleva la socialité para su cumpleaños juega con transparencias, una paleta cromática mucho más suave protagonizada por un rosa empolvado con detalles en amarillo ácido combinado con unas igual de impactantes joyas, su melena rubia al viento y un look beauty de lo más natural. Porque cuando el vestido que llevas lo dice todo, no son necesarios muchos más artificios para brillar, y de eso Lomana sabe un rato.