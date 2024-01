La Eurocámara pide mejor remuneración a artistas por su música en "streaming"

Los avances tecnológicos suelen dar vértigo cuando salpican a la cultura. La música se ha visto damnificada en la mayoría de ocasiones, y solo hay que trasladarse a la época de la piratería, problema que antes parecía imbatible. Quizá no se tuviera en cuenta que la tecnología se desarrolla a un ritmo frenético, y que tan solo era cuestión de tiempo que llegasen otras herramientas que amenazasen a la economía de los músicos. Pero no se trata de la Inteligencia Artifical, pues esa sería otra historia. En este sentido cabe mencionar a las plataformas de "streaming". Actualmente apenas concebimos escuchar un disco en un reproductor de CD, canción tras canción, en orden y de arriba hacia abajo. Ahora pensamos en un artista, seleccionamos la canción que más nos guste, y la reproducimos. Sea donde sea, sea cuando sea. Esa es la magia del "streaming", que ha provocado que la forma de acercarnos a la música se vea revolucionada de forma abismal. No obstante, si para el oyente tiene múltiples ventajas, así como hace de la música una cultura universal y de fácil acceso en cada rincón del mundo, de forma general para los artistas ha traído varios problemas.

El consumo de música a través de las plataformas de "streaming" favoreció en gran medida a la industria musical, pero conllevó a una de las peores situaciones económicas para los músicos en años. Incluso peor que durante la crisis de 2008, ante todo en 2020, cuando a esta situación se añadió la suspensión de conciertos en directo por la pandemia. Y es que estas plataformas funcionan a escala, es decir, millones de usuarios generan beneficios solo a aquellos que generan millones de escuchas. Pero, ¿qué hay de los más minoritarios? La remuneración para los artistas continúa siendo demasiado baja, y esto comienza a tornarse en un problema a medida que la tecnología continúa avanzando, y que por tanto el "streaming" se convierte en principal fuente de financiación para un músico, además del directo. No es novedad que salten las alarmas en este sentido, pero sí es la primera vez que se oficializa una reclamación a nivel internacional y oficial.

Deberes y reflexiones

"Puedes tener un millón de reproducciones en una plataforma digital y no tener capacidad de vivir de tu trabajo"

El Parlamento Europeo ha reclamado este miércoles en una resolución que la Comisión Europea aborde el "streaming" de música para garantizar una compensación justa a los artistas y asegure la sostenibilidad del sector y promueva la diversidad cultural. En una resolución aprobada, los europarlamentarios subrayan que deben abordarse los desequilibrios en un sector que deja muy pocos beneficios para la mayoría de autores. En este sentido, apuntan a la necesidad de fijar un nuevo marco jurídico comunitario para el sector, ya que plataformas como Spotify no están sujetas a las normas de la UE. "Los beneficios de la transmisión de música a través de plataformas digitales no llegan de manera justa a los autores y artistas intérpretes o ejecutantes", subraya el texto que pide a Bruselas que "examine la correcta aplicación del principio de remuneración adecuada y proporcionada que estableció la actual Directiva de derechos de autor en el mercado digital".

Igualmente, la Eurocámara pide reflexionar sobre medidas, como cuotas, para promover la visibilidad de la música europea en el marco de la "cantidad abrumadora" de contenido en las plataformas de "streaming" de música. Asimismo, considera que deben aplicarse normas de transparencia a los algoritmos y herramientas de recomendación que utilizan las plataformas para, de esta forma, evitar prácticas injustas como la manipulación de escuchas que puedan ser usadas para reducir las compensaciones a artistas. "Puedes tener un millón de reproducciones en una plataforma digital y no tener capacidad de vivir de tu trabajo", ha explicado el ponente de la resolución, el socialista Iban García del Blanco. "Nunca se ha escuchado tanta música y en cambio nunca han estado tan mal pagados quienes la hacen posible", ha argumentado, reiterando que se debe garantizar que los músicos viven de su trabajo.