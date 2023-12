¿Por qué Spotify estaba "siendo forzado" a irse de Uruguay?

La música acompaña de forma constante, está en cualquier parte y momento, y es definitoria de cada circunstancia de nuestra vida. Está en el coche, en las tiendas, en los conciertos, en las calles o en los auriculares. Pero si hay una vía principal donde se consume música, esas son las plataformas: Apple Music, Amazon Music, Spotify, Deezer, YouTube. Todas ellas ofrecen un interminable catálogo de canciones, álbumes o podcast, que al menos en lo cotidiano funcionan como compañía fiel y amenizadora. ¿Se imaginan un lugar sin acceso a todo esto? Pues algo así es lo que se ha debido sentir en Uruguay. Los usuarios de Spotify del país latinoamericano recibieron el pasado viernes una serie de notificaciones de la plataforma, en la que anunciaban que retiraba "generalmente su servicio" a partir de enero de 2024, y que "cesará completamente el servicio en febrero". ¿Qué había pasado? ¿Qué fuerza mayor podía llevar a un gigante como Spotify a renunciar a todo un país? Todo tiene que ver con la eterna lucha de la regulación en el mundo de la música: los derechos de autor.

Todo tiene que ver con una nueva ley aprobada en Uruguay, de Rendición de Cuentas, en la que se permite a los artistas uruguayos a reclamar directamente a las plataformas digitales una retribución por la reproducción de sus obras. Los artículos 329 y 330 de dicha ley establecen que "internet o redes digitales de cualquier tipo" son algunas de las vías por las que creadores pueden "exigir retribución" por la difusión y reproducción de su trabajo". Pues bien, en este sentido Spotify se ve perjudicada, no por tener que pagar a los artistas, porque ya lo hacen. El problema reside en que "incluye cambios drásticos en la forma en que funciona la música del país", explicaba la plataforma. "Spotify ya paga cerca del 70% de cada dólar que genera la música a las discográficas y editoras, quienes representan y pagan a los artistas y compositores. Los cambios con esta nueva ley podrían obligar a Spotify a pagar dos veces por las mismas canciones, y a menos que el gobierno aclare que discográficas y editoras -a quienes pagamos ese 70%- deben asumir responsabilidad de estos costos, nuestro negocio de conectar artistas y fans será insostenible", añade.

Problema solucionado

Al menos en nuestro país, Spotify es la principal plataforma de música que se utiliza, aunque no es ni de lejos la única, por lo que de no estar disponible habría alternativas. Finalmente, Uruguay no va a tener que buscar otras opciones, pues ahora anuncia dicha herramienta que "seguirá disponible en Uruguay y podrá seguir brindando a los artistas la oportunidad de vivir de su arte y a miles de millones de fans la oportunidad de disfrutar e inspirarse con su música". A través de un comunicado, explican que "el gobierno uruguayo ha demostrado que reconoce el valor que Spotify brinda a los artistas, compositores y fans. La aclaración de los recientes cambios en la ley de derechos de autor de la música significa que los titulares de los derechos -a quienes Spotify ya paga- deben asumir la responsabilidad de estos costos".

Es decir, advierten de que aquellos suscriptores de Spotify Premium deberán ahora "asegurarse de que sus datos de pago están actualizados", mientras que para los gratuitos "no cambia nada. Spotify continuará sus operaciones en Uruguay, conectando artistas con fans y apoyando el crecimiento de la industria local", concluyen.