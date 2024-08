Fabio McNamara: «Este era antes un país libre. Que no nos engañen, ahora no lo es»

Más allá de sus quehaceres artísticos –cantante, pintor, actor ocasional–, McNamara siempre ha sido un personaje en sí mismo. Un estruendo de libertad y disparates varios al que se sigue asociando, ineludiblemente y a su pesar, con la Movida y los desmelenados 80. En la charla mezcla reflexiones lúcidas con salidas de un surrealismo propio de un niño o de un poeta dadaísta, y hay momentos en los que, quizá sin ser consciente de ello, suelta una frase emocionante. Lo único cierto es que, pese a toda una vida de alegrones y excesos estupefacientes, aún se mantiene en pie. Es indestructible.

Misa diaria, bandera española preconstitucional, viva el Valle de los Caídos, muera el aborto... Tiene desconcertados a muchos.

Pues si están desconcertados es un problema suyo. Cada uno tiene su cerebro programado de tal forma que sólo él sabe cómo puede conseguir ese equilibrio y esa paz para no terminar discutiendo.

¿Cuáles son sus vicios actuales?

Mis vicios, que para mí son virtudes, son buscar a Dios y tener más contacto con Él. Me gustaría que me hiciera más caso; que cuando le dijera: «Hola, Dios, quiero estar contigo y contarte algo», tuviera la facilidad que podían tener muchas santas. Pero para eso hay que ser un Santo Cura de Ars, un Padre Pío o una Santa Teresa.

Hay quienes sostienen que lo suyo es pura provocación, que son «mcnamaradas».

Si siempre van a salir con lo mismo… Ese tema no significa nada para mí. Y si otros lo usan para desacreditarme, los que se desacreditan son ellos. Este era antes un país libre. Que no nos engañen, porque ahora no lo es. Un país libre es aquel en el que vas por la calle y nadie te dice nada ni te provoca ni te insulta ni te empuja. Y a mí hace unos meses me dieron un empujón por llevar una bandera.

La bandera española con el Águila de San Juan.

Sí. Vino un tiparraco bien fuerte y me tiró, a mí, que soy de la tercera edad, contra los adoquines y me rompió la cadera y el muslo por tres partes. Me tuvieron que operar y ponerme clavos, y aún tengo que ir con muleta. Si este es un país libre, da lo mismo esa bandera que otra, no la que ellos digan. No es que yo me sienta más identificado o no, es que es un dibujo. Como si le pones a Divine [actor y cantante estadounidense, ya fallecido] o un plato de patatas bravas. Yo entiendo todo, porque tengo neuronas y me he relacionado con gente inteligente, y una esvástica no es más que un símbolo que si ahora es así, hace muchos años era un símbolo hindú. Pero quieren buscarle siempre tres pies al gato y decir que ellos son los más listos y los que más saben de historia, y no saben de nada, porque lo único que hacen es tergiversar las ideas y confundir a la gente. ¿Y a mí qué me importa que un tío o una tía quiera ser niño o niña o gato? Que le den por el culo, que es que no me interesa. Y si la esvástica no les gusta, que se pinten otra cosa pero a mí que no me toquen y mucho menos que me rompan una pierna. Porque eso es una agresión y un delito de odio, y no lo de Franco bueno y Franco malo. ¿Y si te matan qué? En eso es en lo que nos estamos convirtiendo en España, que unos quieren que nos matemos y nos volvamos unos criminales.

Usted nunca ha sido activista LGTBI. ¿Las carrozas del Orgullo Gay le merecen?

Eso está ya un poquito pasado. Quieren hacernos tragar unas cosas que ya no significan nada, que no interesan más que a cuatro catetas que han venido de su pueblo y se creen que esto es el paraíso de las libertades porque te ponen un moño verde y vas de la mano con un amiguito. Por favor, pero ¿eso qué es? Prefiero no hablar, porque luego se echan sobre mí y quiero que me dejen vivir y que hagan lo que les dé la gana. Pero es que yo no soy «El Libro gordo de Petete» para enseñar a las mariquitas nuevas lo que hay que hacer y lo que no. No soy una maestra ni cobro por dar clases.

¿Qué es lo que más extraña de la vida loquísima de los ochenta, de la noche sin fin?

Lo que más extraño es a los amigos que ya no están. Y de la vida loca no echo nada de menos porque es un trajín, y los trajines no son buenos porque te desbaratan la poca mente que tienes en su sitio, bien colocada, con muy mala leche y mal rollo.