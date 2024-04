Íñigo Quintero, el joven que triunfó con una canción religiosa, anuncia EP

Cuando Íñigo Quintero se colocó en las listas de reproducción a la par de Taylor Swift o Bad Bunny, también comenzó a acaparar titulares. ¿Quién era ese joven cuya canción religiosa figuraba entre las más escuchadas del mundo? Con "Si no estás", el artista batió récords, y con tan solo 22 años su popularidad, ante todo a nivel nacional, creció como la espuma. El músico, de La Coruña, alcanzó el número uno no solo en las listas españolas, sino también en las francesas, alemanas, suizas o austríacas. Ni Rosalía ni Quevedo, Quintero ha sido el primer artista de pop español en alcanzar un éxito de estas dimensiones, y junto a "Si no estás" se coronaron en el número 1 de canciones más escuchados del mundo el pasado otoño, con más de 586.173.417 reproducciones en Spotify. Y todo ello con la peculiaridad de que el tema en cuestión era religioso, dedicado a la fe en Dios, y donde entonaba "que no sé adónde voy / no es real / hace ya tiempo te volviste uno más". Fue un éxito, continúa sonando, y por ello se traduce en un impulso para la carrera de Quintero, quien ahora anuncia el lanzamiento de un EP.

"Soy Íñigo Quintero y quiero contaros algo", arranca el comunicado que este viernes ha lanzando el joven artista en sus redes sociales. Tras dos meses de trabajo en silencio, el cantante sorprende con la noticia de la publicación del que será su primer EP, y donde se incluirán las canciones "Si no estás", "Lo que queda de mí" y otros tres temas inéditos hasta la fecha. "Llevo un tiempo haciendo canciones y esto es lo único que tengo claro que me gusta hacer. Por eso, solo deciros que el 19 de abril podréis escuchar mi primer EP: 'Es solo música'", apunta.

Este proyecto emerge como una exploración personal e introspectiva de Quintero, donde la música trasciende su forma para convertirse en un medio de comprensión y expresión de sus emociones y pensamientos más profundos. Un trabajo que, además, apunta a ser el pistoletazo de salida de una carrera que, visto lo visto, ha arrancado con gran reconocimiento y paso firme.