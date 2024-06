Íñigo Quintero no es sólo música

La vida de Íñigo Quintero se desarrolla bajo una fórmula de equilibrios. Sólo tiene 22 años, el artista está en ese dulce momento en el que las ideas comienzan a aclararse, mientras la inocencia ofrece sus últimos coletazos. Forma parte de una nueva generación que agarra con ansia la libertad artística y la disfruta, pero sin pasarse, de forma sincera y natural. Ahí está, para el cantante y compositor gallego, la clave de comenzar en este cambiante y diversificado universo que es la música: trabajar y escribir canciones, pero sin pensar en el resultado. «Simplemente hay que compartir un mensaje sincero, y que resuene. Rodearse de buenas personas y músicos. Y mantener, siempre –enfatiza-, los pies en la Tierra. Eso intento hacer yo», confiesa a este diario.

En 2022, Quintero lanzó «Si no estás», una de esas canciones cuya suavidad, en la melodía y la letra, cala y se vuelve pegadiza. No fue hasta septiembre de 2023 que se multiplicaron las escuchas: el tema comenzó a ganar popularidad gracias a las redes sociales, y en tiempo récord se convirtió en un éxito a nivel internacional. Las cosas como son: las redes sociales son una excelente herramienta para el arte. «Gran parte de los contenidos virales se produce a través de audios que la gente utiliza. Entonces, las redes son una gran oportunidad para hacer llegar las canciones al gran público de una manera orgánica. Es imprescindible que se produzca también una conexión entre las personas y la canción, y eso no sucede siempre», confiesa el músico. Tampoco es común que un artista pase en pocas horas de estar prácticamente en la sombra a superar en las listas de éxitos a artistas como Bad Bunny, a batir récords que ni la propia Rosalía. «Así dicho, cuesta de creer. Me siento afortunado, pero intento que esta fama no me afecte a mi vida personal y ser realista. De ahí viene el nombre de mi EP, ‘‘Es solo música’’, por una frase que me dijo un buen amigo cuando todo empezó y me repito mucho a mí mismo», explica.

Dice Quintero que él sólo hace música, «y todo lo que se hable de mi persona es secundario». Pero lo suyo es, si lo permite, más que canciones y un piano. Es un fenómeno que ha cautivado a personas por todas partes del planeta a través de un mensaje espiritual. «Si no estás», a grandes rasgos, habla de desamor, de una ruptura emocional y de encontrarse a uno mismo a través de las creencias. «Para mí la religión no es una moda. Cada uno tiene sus creencias, y no es algo que se elija o que sea tendencia», afirma.

Hacia adelante

Quintero viene de tocar en Madrid, París, Milán, Londres y Berlín. «Me encanta viajar con mi equipo y ver que gente de otros países cantan mis canciones. Es alucinante», asegura, «me ha hecho reafirmar que la música es un lenguaje internacional que rompe barreras lingüísticas». Ahora es el turno de Lisboa. El artista forma parte del festival Rock in Río, que se celebra des mañana y pasado hasta el 22 y 23 de junio, compartiendo cartel con artistas de la talla de Scorpions, Ed Sheeran, Lukas Graham o Evanescence. «Jamás lo habría imaginado, me hace muchísima ilusión. Ya os contaré al volver», avanza. Actúa este domingo, 16 de junio, en la ciudad portuguesa, y en verano pasará por otros escenarios españoles, de Gerona, Benicàssim, Marbella o Granada. «Mientras tanto sigo componiendo», confiesa. Si bien dice no poder avanzar mucho en si descubriremos pronto un nuevo proyecto, promete que «a ‘‘Es sólo música’’ le queda mucho camino por recorrer».

Continúa hacia adelante, sin temer al olvido y basándose en el presente. Siempre, bajo su fórmula de equilibrios: «Sigo mis estudios en la Universidad, de Psicología y Magisterio, y valoro mucho pasar tiempo con mi familia y amigos de siempre. Aunque la música está presente, si algún día deja de ser así, siempre podré dedicarme a lo que estoy estudiando».