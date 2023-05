Entre Katy Perry y el himno de la Champions: así sonará la coronación de Carlos III

Este sábado 6 de mayo tendrá lugar un histórico acontecimiento: la coronación de Carlos III. Un evento mediático y simbólico, pues supone el primer acceso a la corona después de la icónica monarca Isabel II, fallecida el pasado 8 de septiembre de 2022. La ceremonia movilizará a todo el país, y tendrá lugar en la Abadía de Westminster. Todo ello, tras un desfile y una serie de citas cuidadas al minuto, y donde todo detalle será perfilado al ser un evento de interés internacional. En este sentido, la música no podía ser de menor importancia. No existe pasaje histórico sin su banda sonora, y la coronación del nuevo rey de Reino Unido también cuenta con una melodía escogida e, incluso, compuesta especialmente. Una música entre la que, sin duda, destacará una canción en especial, pues más que a una coronación recordará a los espectadores a un partido de fútbol. Se trata de una de las piezas que ambientará la ceremonia de la coronación, que desde el siglo XVIII ha resonado en estos accesos al trono de Inglaterra, y que inspiró años después de su creación al himno de la Champions.

Tradición y herencia

La música que resuena en cada final de esta competición futbolística se basó en una pieza que compuso Georg Friedrich Haendel en 1727, para la coronación de Jorge II. Se titula "Zadok the Priest", y desde entonces ha acompañado a cada acceso a la corona británica, y no será para menos en el caso de Carlos III. En 1992, la UEFA buscó componer un himno para la Champions, y el británico Tony Britten fue el que se encargó de realizar una adaptación de la citada pieza. Pero no es la única música que sonará. De hecho, el rey Carlos III ha encargado personalmente doce piezas musicales a algunos de los principales compositores británicos -entre ellos, Judith Weir, Patrick Doyle y Tarik O'Regan-, con el fin de reflejar a las distintas generaciones y tradiciones de la Commonwealth. Y el resultado ha sido la creación de seis obras orquestales, cinco corales y una para órgano.

Se trata de un programa musical que combina "tradición, herencia y ceremonia con nuevas voces musicales de hoy, que reflejan el amor y el apoyo del Rey a la música y a las artes", han explicado desde Buckingham. De esta forma, el día después de la coronación, este domingo 7 de mayo, se celebrará un concierto en el Castillo de Windsor, donde habrá más música y más variada. Una orquesta de 74 músicos interpretará piezas actuales, así como intervendrán estrellas como Katy Perry o el grupo Take That, así como se espera la asistencia de actores como Tom Cruise o Joan Collins. Asimismo, Andrea Bocelli o Lionel Richie también actuarán en el concierto.