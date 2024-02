Killer Mike: ¿quién es el rapero detenido y esposado en los Grammy?

Su nombre es Michael Santiago Render, pero se le conoce más como Killer Mike. El rapero es ampliamente conocido en Estados Unidos, y este domingo su repercusión se extendió a nivel internacional, y no precisamente por su música. Tras alzarse con tres Premios Grammy, salió del Teatro Peacock de Los Ángeles detenido y esposado. Algunos dirán que la situación responde a la esencia del rap en estado puro. El también compositor estadounidense se hizo este domingo con un galardón a Mejor actuación de rap por "SCIENTISTS & ENGINEERS", junto con André 3000, Future y Eryn Allen Kane, así como a Mejor álbum de rap por "MICHAEL" y a Mejor canción de rap, también por "SCIENTISTS & ENGINEERS". Poco le duró la celebración, pues antes de que terminase la gala se filtró un vídeo en el que el artista salía del recinto esposado, según "The Hollywood Reporter", por un cargo menor que no está relacionado con los premios. Afirman desde "TMZ" que se le acusa a Mike de agresión a un oficial de seguridad, después de un enfrentamiento en el que el artista no pudo frenar su rabia. No obstante, aún no se ha recibido ninguna información o explicación oficial.

El rapero, de 48 años, desarrolló interés por la música de forma autodidacta y desde muy joven. Su padre fue un veterano musical y sum adre maestra de escuela. Comenzó a rapear a edad temprana, compitiendo en concursos de talentos locales. Publicó su primer álbum en 2003, "Monster", y ese mismo año se alzó con su primer Grammy, a Mejor actuación de rap por "The whole world". No fue hasta 2006 que su discografía sumó un nuevo proyecto, pues se vio retrasado debido a problemas en la discográfica. Finalmente, llegó "I pledge allegiance to the grind", álbum al que siguió en 2008 "Ghetto Extraordinary" y en 2009 "Underground Atlanta". Asimismo, destacan "RAP Music", álbum publicado en 2012 y que fue aclamado por la crítica, de la misma manera con "Run the Jewels" (2013). A lo largo de su carrera, ha trabajado con los nombres más importantes del universo del hip hop, como es el caso de Outkast o Big Boi.

Su último lanzamiento, "MICHAEL", ha sido el álbum más autobiográfico e independiente de Killer Mike hasta la fecha. En esas canciones presenta al verdadero Michael: al que creció fascinado por la música, firme admirador de la magia del verso. Según se define en su página web oficial, este disco "sirve como una introducción al a totalidad de Michael Render, un demonio del rap de toda la vida cuya conciencia se filtra en los sonidos de la comunidad que lo crio: múltiples eras de los flujos del rap sureño. Servicio religioso dominical y discurso en la barbería".

Actualmente, Killer Mike vive junto con su familia en su ciudad natal, en Atlanta, y además de cultivar un hip hop innovador e inspirador, es firme defensor de causas sociales, como es el caso de Black Lives Matter, así como del racismo específicamente en la industria musical.